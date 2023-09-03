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الصفدي: 100 مليون دولار من اليابان كقرض ميسر للأردن

9/3/2023 11:20:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن اليابان شريك للأردن، مقدما الشكر على "الدعم السخي" الذي تقدمه اليابان للاجئين والدعم الموجّه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا".
وأعلن الصفدي في تصريحات صحفية مشتركة اليوم مع نظيره الياباني هاياشي يوشيماسا، توقيع اتفاقيتين مع اليابان توفر بموجبهما طوكيو 100 مليون دولار من القرض التنموي الميسر للأردن، كما توفر اتفاقية 6 ملاين دولار لدعم قطاع المياه
وقال ان الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي مع نظيره الياباني ناقشت مجالات الطاقة والتجارة ومصالح البلدين ومكافحة الإرهاب، وقال إن العلاقات الثنائية على المسار الصحيح وهي وطيدة بين البلدين.
وتناول الاجتماع مسألة اللاجئين، والتحذير من تدهور الوضع وضرورة تقديم الدعم لمنظمات الأمم المتحدة.
ودعا الصفدي لوقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تقوّض التوصل لسلام.
وقال الصفدي إن الحوار في جولته الرابعة، عكس التزام البلدين بالمضيّ في العلاقات المشتركة.
وقال الصفدي انه ونظيره يوشيماسا، بحثا سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتنسيق المواقف إزاء عديد قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.
من جهته، قال وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا، إن بلاده تحرز تقدما في التعاون مع الأردن في المسائل السياسية والاقتصادية والأمنية بناء على الشراكة الاستراتيجية.
وعُقدت، اليوم في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي الأردني الياباني برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره الياباني هاياشي يوشيماسا.



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