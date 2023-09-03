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فض الاستثنائية.. وترجيح إرجاء العادية الأخيرة لـالأمة الـ19

9/3/2023 11:20:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان- قضت إرادة ملكية صدرت أمس، بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة الـ19 اعتبارا من يوم الجمعة الماضي الموافق الأول من أيلول (سبتمبر).
واستمرت "استثنائية الأمة" التي بدأت في السادس عشر من تموز (يوليو) لشهر ونصف الشهر، إذ أنهت غرفتا التشريع مشاريع قوانين أدرجت على جدول أعمال الدورة، وهي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومعدل الملكية العقارية، والجرائم الإلكترونية، ومعدل السير، ومعدل الشركات، وإلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في الجفر ووسط الأردن، ومعدل تشكيل المحاكم الشرعية، وحماية البيانات الشخصية.
كما تضمنت الاستثنائية تأدية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (80) من الدستور من النائب محمد العكور، الذي شغل مقعد النائب المرحوم يسار الخصاونة، عن الدائرة الثالثة في محافظة إربد.
وتبدأ الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة في مستهل تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بحيث تقول المادة 78/ 1 من الدستور "يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من تشرين الأول (اكتوبر) من كل عام، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.
وترجح مصادر مطلعة، إرجاء بدء الدورة العادية لمدة شهر على أقل تقدير، وفي الدورة العادية يتعين على النواب، انتخاب مكتبهم الدائم والذي يتشكل من الرئيس والنائبين؛ الأول والثاني والمساعدين، كما يجري في بداية الدورة انتخاب اللجان النيابية الدائمة.
وتقول الفقرة الثانية من المادة 78 من الدستور إنه "إذا لم يدع مجلس الأمة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة، فـيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها"، وتقول الفقرة الثالثة "تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة فـي التاريخ الذي يدعى فـيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها، يفض الملك الدورة المذكورة".
وتبدأ "عادية الأمة الأخيرة" بخطبة العرش، بحيث تقول المادة 79 من الدستور "يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش فـي المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء، ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها".
ويعتبر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024 من أبرز مشاريع القوانين التي يتعين على النواب إقرارها خلال الدورة العادية المقبلة، وتقول المادة 112 من الدستور "يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنـات الوحـدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فـيه وفق أحكام الدستـور، وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية فـي نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة على أن يسري حكم هذه المادة اعتباراً من السنة المالية التالية".
كما أن تقارير ديوان المحاسبة بين الأعوام 2018 و2021، تعتبر من الأمور الرقابية المهمة التي يتوجب على النواب مناقشتها خلال الدورة العادية.
وتقول المادة 119 من الدستور "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، فيما تقول الفقرة الأولى من ذات المادة "يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك فـي بدء كل دورة عادية وكلما طلب أحد المجلسين منه ذلك"، وتقول الفقرة الثانية "على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر".



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