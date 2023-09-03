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قرار مجلس نقابة الأطباء والبعد القانوني

9/3/2023 11:20:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
المحامي طلال ابو حسان






أصدر مجلس نقابة الأطباء قراره بوقف استقبال حالات التأمين معتمدا في ذلك على نظامي أجور الأطباء لسنة 1989 والصندوق التعاوني لسنة 2019 السؤال الذي يطرح نفسه هل هناك عائق أو مانع قانوني لهكذا قرار؟ وهل القرار يتعارض مع قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004.
المنافسة: نوع من الحرية في مزاولة النشاط الاقتصادي وركن أساسي من أركان اقتصاد السوق الحر وعنصر فعال لضمان استمرارية هذا النظام الاقتصادي وذلك بما تعكسه من منافع لكافة أطراف السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنع أي اتفاقات من شأنه الاضرار بالمنافسة أو الحد منها أو تقييدها إذ إن الاضرار بالمنافسة وتقييدها قد يؤدي في النهاية إلى الاضرار بالاقتصاد الوطني، وجاء قانون المنافسة الأردني رقم 33 لسنة 2004 تلبية لذلك.
أولا- أورد قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 في المادة 20 فقرة (ج) النص الآتي:
"يحظر على أي جمعية أو أي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة أي مهنة أو رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية أو التجارية إصدار أي قرار يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها خلافا لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر، وبخلاف ذلك تطبق على الجهة المخالفة العقوبة المنصوص عليها، في الفقرة (ب) من هذه المادة" قانون المنافسة جاء واضح التعابير والعبارات ومطلق الدلالات فلا يجوز تقيده عملا باحكام المادة 218 من القانون المدني الأردني"، المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة"، فعليه طبقا للمادة 20 فقرة ج من قانون المنافسة وعطفا على المادة 218 من القانون المدني، نجد أن قرار المجلس تدخل في آليات السوق واخل بالمنافسة وآلية السوق هي القوة الخفية التي تحقق التوازن في الاقتصاد، ناهيك أن الأسباب الموجبة لقانون المنافسة، هي اتفاقية التجارة العالمية الموقعة من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عام 2000.
ثانيا- القانون واجب التطبيق: القاعدة القانونية القانون الخاص يقيد القانون العام بالرجوع إلى قـرار رقـم (4) لسنــة 2022 الصادرعـن الديـوان الخـاص بتفسيـرالقوانين "من القواعد القانونية المستقرة أن القانون الخاص يقيد القانون العام في حال تعارض نص عام مع نص خاص يطبق الخاص (قرارات تفسيرية رقم 7/2021 و 3/1994 و 12/1981 و 11/1977)" فهل هناك مجال لأعمال هذه القاعدة القانونية؟.
المشرع قد فرق وبوضوح بين القانون والنظام فاشترط لأعمال القاعدة القانونية سالفة الذكر أن يكون التنازع بين قانونين فهل صدر قرار مجلس الأطباء استنادا إلى قانون أم نظام؟
حسب قانون نقابة الأطباء المادة 35 فقرة 14 إعداد الانظمة الخاصة بما يتعلق بتحديد الأجور قد استندت صراحة إلى نظام أجور الأطباء رقم 46 لسنة 1989، الذي نص في المادة 5 فقرة أ "تتولى اللجنة التوصية بوضع تعرفة يبين فيها الحد الأدنى والحد الأعلى لأجور الأطباء.."
فالصلاحية هنا في تحديد الأجورأصبحت بيد نظام أجور الأطباء رقم 46 لسنة 1989 والقرار المتخذ من مجلس نقابة الأطباء جاء، تأكيدا لذلك "استنادا إلى أحكام المادة 35 من قانون نقابة الاطباء، وأحكام نظام أجور الأطباء رقم 46 لسنة 1989"،
ان مجلس نقابة الأطباء اتخذ قراره بناء على نظام أجور الأطباء، " ومن سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه"، فالتعارض أصبح بين قانون المنافسة 2004 ونظام أجور الأطباء 1989، التعارض لا يتحقق الا بين متساويين، ان قانون المنافسة لم يتعارض مع قانون نقابة الأطباء بل مع نظام أجور الأطباء فلا مجال لأعمال القاعدة القانونية، القانون الخاص يقيد العام، إذ أن قانون نقابة الأطباء ليس من صلاحيته استصدار حد أدنى للأجور، بل اسناد ذلك بوضوح إلى نظام أجور الأطباء " لا عبرة بالدلالة مقابل الصريح"، والمشرع الأردني أخذ بمبدأ هرمية التشريع، فأعطى المشرع القانون مرتبة أعلى من النظام، فالقانون المظلة الشرعية للنظام، فهرمية التشريع هي الركن الأساسي في أي نظام ديمقراطي، وذلك لما تفرزه من تشريعات وضعية تختلف في تراتبيتها وفق سلم الهرم التشريعي، الذي يعلوه الدستور ثم القانون العادي فالأنظمة والتعليمات حسب المادة 31 من الدستور ان القانون اسمى من النظام.
"الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها" وحسب القانون المدني الاردني المادة 229 "إذا سقط الاصل سقط الفرع ".
ففي هذه الحالة أصبح نظام الأجور، هو الأصل الذي سقط أمام قوة قانون المنافسة فعليه سقط الفرع، وهو قرار مجلس نقابة الأطباء. الخلاصة: يظهر مما سبق أن قانون المنافسة 33 لسنة 2004 هو واجب التطبيق ولا يوجد تنازع بينه وبين نظام أجور الأطباء، كونه الأعلى في الترتيب في الهرم التشريعي.



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