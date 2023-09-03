زلزال بقوة 5 درجات يضرب أذربيجان

زلزال بقوة 5 درجات يضرب أذربيجان
التاريخ
9/3/2023 11:20:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل عن تسجيل زلزال بقوة 5.0 درجة وعلى عمق 18 كليومترا في أذربيجان.
ووفقا لبيانات مركز رصد الزلازل، كان مركز الزلزال على بعد 29 كيلومترا شمال غرب مدينة أدجيكابول.
ولم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات أو أضرار في مكان الزلزال.
وفي يوليو الماضي، ضرب زلزال قوي العاصمة الأذربيجانية باكو. وكالات
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