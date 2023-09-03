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مقاومة الجدار: 851 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه الشهر الماضي

9/3/2023 11:20:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عواصم - قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه نفذوا 851 اعتداء بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خلال آب(أغسطس) الماضي.
وأوضحت الهيئة في بيان يوم امس، أن الاعتداءات تراوحت ما بين اعتداء مباشر على السكان، وتخريب أراض وتجريفها، واقتحام قرى، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات.
وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، إن الانتهاكات تركزت في القدس بواقع 148 اعتداء، تليها نابلس 140 اعتداء، ثم الخليل 113 اعتداء.
وأشار إلى أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون خلال آب(أغسطس) بلغت 142 اعتداء، تخللها شن هجمات منظمة وخطيرة في واد السيك شرق مدينة رام الله، وفي محافظة نابلس في بورين، وقريوت، أما في محافظة الخليل فتركزت في مسافر يطا.
ولفت إلى أن قوات الاحتلال نفذت 36 عملية هدم، أسفرت عن هدم 41 منزلا ومنشأة تجارية، تركزت في الخليل والقدس ورام الله.
وخلال الشهر الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال 106 إخطارات بهدم ووقف بناء وإخلاء منشآت فلسطينية، مما ينذر بتنفيذ عمليات هدم كبيرة في المرحلة القادمة.
وتركزت معظم الإخطارات في أريحا بواقع 23 إخطارا، ونابلس والقدس 22 إخطارا، وسلفيت 15 إخطارا.
وأضاف شعبان أن حكومة الاحتلال اتخذت الشهر الماضي قرارا خطيرا تمثل في الموافقة على منح صلاحيات تخصيص استخدام الأراضي لشعبة الاستيطان، وبالتالي منحها صلاحية تنظيم البؤر الاستيطانية وتعزيز وجودها غير القانوني على أراضي الفلسطينيين، من خلال المصادقة على تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي للبؤر الاستيطانية كبؤرة "عميحاي" بين رام الله ونابلس، و"ميفو يريحو" في محافظة أريحا العام الماضي.
وتابع أن "دولة الاحتلال ماضية قدما في مسألة التهام المزيد من أراضي الفلسطينيين، وفرض مخططات الضم الكامل، رغم معارضتها لأبسط قواعد القانون الدولي".
وأشار إلى أن الاحتلال قام بتنظيم وجود بؤرتين استيطانيتين جديدتين في الخليل، هما بؤرتا "عشهئيل" و"أفيجال"، من خلال تعديل حدود هاتين البؤرتين، ومنحهما مئات الدونمات هذا الشهر لصالح توسعهما المستقبلي.
ورصد التقرير اقتلاع 260 شجرة، تركز جل هذه العمليات في الخليل باقتلاع 110 أشجار، تليها محافظة بيت لحم 70 شجرة.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال صادقت على بناء 98 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات زئيف" شمال غربي القدس، كما جرت دراسة الاستيلاء على نحو 588 دونما من أراضي الفلسطينيين في عدة مناطق.
من جانبها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي، بضغط دولي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، ولجم المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها.
وأدانت "الخارجية الفلسطينية"، أمس، التصعيد الحاصل في اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها هجمات المستوطنين الإرهابية بحماية قوات الاحتلال على المدنيين العزل في بلدة قصرة جنوب نابلس، واعتداءاتهم على قرية المغير شرق مدينة رام الله، إضافة الىإاقدامهم على تقطيع واقتلاع 74 شجرة زيتون في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله.
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وهجمات المستوطنين ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع.
وأشارت إلى أن ضعف وتدني ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه جرائم المستوطنين، والفشل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية يكرس الاحتلال ويعمق حلقات نظام الفصل العنصري "الابرتهايد"، ويشجع غلاة المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على الفلسطينيين.
وأكدت أن الحماية والحصانة التي توفرها بعض الدول الكبرى للاحتلال تؤمن إفلاته المستمر من العقاب وتعمق الظلم والاضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أرضه لصالح الاستيطان لاستكمال عمليات ضم الضفة الغربية.
وقالت إن انتهاكات الاحتلال المتواصلة تقوض أيضا أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس، ما يؤدي لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقا لخارطة مصالحه الاستعمارية.
وبالتزامن مع بدء إجراءات الاحتلال للتنكيل بالأسرى الفلسطينيين؛ قررت الحركة الوطنية الأسيرة إعلان الإضراب المفتوح عن الطعام الأسبوع المقبل، في الرابع عشر من الشهر الحالي، للمطالبة بوقف السياسات الإسرائيلية للتضييق على الأسرى وتحقيق مطالبهم العادلة.
وقالت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة أنها قررت الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس الموافق 14 من الشهر الحالي، معلنة عن اعتبار شهر أيلول الحالي شهرا لدعم قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتضامن مع مطالبهم العادلة حتى الإفراج عنهم وتحقيق حريتهم.
وطالبت اللجنة، في تصريح لها أمس، بوقف كل القرارات والسياسات الإسرائيلية المتخذة من أجل التضييق على الأسرى وشروطهم الحياتية، وإعادة كل ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية، بما في ذلك التحرك للمطالبة بوقف قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، بحق الأسرى في سجون الاحتلال.
جاء ذلك في ضوء قرار المتطرف "بن غفير" إجراء تقليص كبير في عدد زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون، إذ حولها من زيارة شهرية إلى زيارة كل شهرين، على أن يسرى القرار بدءا من يوم أمس، الأحد، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" ألإسرائيلية.
وقالت لجنة الأسرى أن "الوحدة التي جسدتها الحركة الأسيرة خلال العامين الأخيرين كانت الضمان في صد عدوان الاحتلال، والتي يتم السعي لترسيخها أكثر، والعمل على أن تمتد لكل ساحات العمل الفلسطيني، وتتجسد من خلال إسناد الشعب الفلسطيني للأسرى في هذه المعركة".
وأضافت أن "حقوق الأسرى تم انتزاعها بالصمود والثبات والإضرابات التي تم خوضها، ولم يتم الحصول عليها بيسر أو بسبب التزام الاحتلال بشرائع وقوانين دولية، بما يجعلها ليست محل تفاوض أو تنازل عنها".
وأكدت أن "المعركة مع المحتل الإسرائيلي معركة مفتوحة، بحيث لا يتم طوي صفحة حتى يتم فتح أخرى، فالجاهزية والاستنفار هي خيار الأسرى الثابت ما دام الاحتلال قائما على الأرض".
وفي وقت سابق؛ أوعز المتطرف "بن غفير" إلى مصلحة السجون ببدء تنفيذ قراره بتقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريا إلى مرة كل شهرين.
وبحسب مواقع إسرائيلية؛ فإن مصلحة السجون، تلقت من المتطرف "بن غفير"، رسالة يطالب فيها بتنفيذ القرار، بالرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، كان قد نفى وجود القرار الذي قال إنه سيتخذ بعد عقد جلسة خاصة "للكابنيت" بهذا الشأن، ورغم أن مجلس الأمن القومي في مكتب "نتنياهو" أوعز بعدم تنفيذ الأمر لجهات الاختصاص ومنها مصلحة السجون.
وتعد هذه الرسالة من "بن غفير" بمثابة رد منه على نتنياهو الذي حاول وقف هذه الخطوة، ما يجعلهما في مواجهة مباشرة بشأن هذه القضية، إذ يرى المتطرف "بن غفير" أن مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية ملزمة بتطبيق قراره باعتبارها تتبع لمسؤولياته مباشرة.
وتنضم هذه الخطوة لأخرى سيبدأ تنفيذها أيضا وتتعلق بمنع الإفراج المبكر عن الأسرى من ذوي الأحكام المخففة من شهر إلى 3 سنوات، مع قرب انتهاء محكوميتهم، بسبب الاكتظاظ داخل السجون.
ويعارض جهاز "الشاباك" والأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية هذه الخطوات من "بن غفير"، وانتقدوها علنا، واعتبروا أن خطواته تهدف لإشعال الأوضاع مع الفلسطينيين.
وفي الأثناء؛ قالت كل من هيئة الأسرى والمحررين و"نادي الأسير الفلسطيني"، إن إدارة سجون الاحتلال شرعت بنقل 120 أسيرا، من ذوي المحكوميات العالية ومن قادة الحركة الأسيرة من سجن "نفحة" إلى قسم عزل جماعي أقامته خصيصا للأسرى الذين تصنفهم بالخطيرين أمنيا، وفق مزاعمها.
وأوضحت الهيئة والنادي، في تصريح مشترك أمس، أن عملية النقل تأتي في إطار العدوان المستمر على الأسرى، ومحاولة إدارة السجون المس بالبنى التنظيمية، وكذلك ضرب أي حالة استقرار يحاول أن يخلقها الأسير في إطار مواجهات عمليات التنكيل التي يتعرضون لها، وكذلك لمواجهة سياسات وإجراءات إدارة السجون.
وبينت الهيئة والنادي، أن عمليات النقل الجماعي، تأتي في إطار سياسة ممنهجة، سعت لها إدارة السجون، في ظل حالة المواجهة الموحدة التي يحاول الأسرى ترسيخها، لصد العدوان التي تسعى إليه حكومة الاحتلال اليمينية بقيادة الوزير "بن غفير".
وحذرت الهيئة والنادي؛ حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من المساس بالأسرى في السجون الإسرائيلية والذي سيؤدي إلى انفجار حالة المواجهة في السجون وتصاعدها، داعية إلى اصطفاف شعبي ورسمي واسع وعدم ترك الأسرى وحيدين في هذه المعركة التي لن تقتصر على السجون.
يشار إلى أن سجن "عوفر" يعد السجن الوحيد المقام على الأراضي المحتلة عام 1967، ولأول مرة منذ توقيع اتفاقية أوسلو، يحتجز فيه أسرى من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات، وقادة الحركة الأسيرة.-(وكالات)



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