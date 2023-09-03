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نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر .. حتى يكون بلا عثرات

9/3/2023 11:20:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








بعد إقرار مجلس الوزراء لنظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية لعام 2023، في جلسته المنعقدة يوم الأحد 27 آب (أغسطس) 2023، نرحب في العربية لحماية الطبيعة بكل القرارات المتخذة لخدمة المزارعين، ونعتبر أن أي خطوة داعمة للمزارعين الأردنيين هي خطوة في الطريق الصحيح، ونحيي هذا الالتفاتة لقضية حساسة مثل الزراعة في بلدنا لا سيما مع إضافة مسببات جديدة للأضرار الزراعية الناتجة عن الاحتباس الحراري والتي لم تكن موجودة سابقاً مثل العواصف والرياح الشديدة.
ولبناء موقف واضح من هذه التعديلات، تواصلنا مع بعض شركائنا المزارعين لأخذ انطباعاتهم عن هذا القرار لنتفاجأ حتى بعد أيام من تداول الخبر في الصحافة أنهم لم يسمعوا به باستثناء مزارع واحد دُعي لجلسة نقاشية قبل إقراره.
كنا نأمل أن يكون النظام المعدل مراعيا للأضرار الواقعة على الأصناف التي حدث عليها الضرر مع إعطاء الأولوية للأصناف وفقا لأهميتها في أنظمتنا الغذائية المحلية، كما أملنا أن تكون هناك مراعاة في الفروقات بين صغار المزارعين وكبار المزارعين (الذين يصدرون منتجاتهم) حيث أن المساواة في تقييم الضرر المستحق للتعويض (أكثر من 20 %) لا تحقق العدل والمساواة المنشودين، إضافة إلى أن تعريف الضرر في النظام فضفاض ويتناول التكاليف حتى وقوع الضرر لكن الخسارة لا تعني فقط تكاليف الإنتاج وإنما يجب أن يكون حسابها بشكل أوضح باحتساب الخسارة في كمية الإنتاج المتوقعة.
وهنا نطرح تساؤلاً مفاده هل تثبيت سقف للتعويضات بنسبة
50 % كافٍ لصغار المزارعين أصلاً؟!
للأسف، لم تذكر الأضرار الناتجة عن الحرارة العالية في نظام التعويض لا سيما مع الأجواء الاستثنائية التي يشهدها العالم ولمسنا أثرها أيضا في الأردن، حتى ان أحد المزارعين الذين حضروا حواراً عن النظام قبل إقراره أخبرنا أن موضوع ارتفاع الحرارة غاب تماماً عن النقاش، ما يعني أن النظام لم يأخذ قدراً كافياً من النقاش مع شريحة أوسع من أصحاب العلاقة المباشرين أي المزارعين وليس مُلّاك المزارع الكبيرة فقط.
من جهة أخرى، لم يأت النظام على ذكر الأضرار التي تحدث من شح كبير في المياه واكتفى بالإشارة للأضرار التي ممكن ان تحدث في حال إعلان الجفاف كما في النقطة (هـ) من المادة 8 علماً أن الأردن ولله الحمد لم يعلن حالة الجفاف في السابق ونرجو ألا يأتي هكذا إعلان.
ومع ذلك يتراجع النظام في مادته رقم 10 عن تعويضات الجفاف المذكورة في النقطة (هـ) من المادة 8، في حال عدم وجود مخصصات ويجيز التنسيب بتخفيض التعويضات.
علينا ان نفتح باب النقاش عن مخصصات التعويض أصلاً، وديمومته والكيفية التي سيتم بها التعويض خصوصاً أن تعويضات سابقة للمزارعين أتت على شكل قروض لم يستطع المزارع تسديدها ووقع في مشكلة أكبر بتراكم مبالغ مالية لا يستطيع سدادها.
كما أننا تمنينا أن تكون الأضرار الناجمة من الحرائق التي يفتعلها الاحتلال الصهيوني على الحدود ضمن التعويضات المشمولة لا سيما وأن الاحتلال يستغل اتجاه الرياح الشرقية للتسبب بأكبر أذى على الأردن، وبهذا السياق لا نعرف حتى الآن إن تم تعويض المزارعين المتضررين من الحرائق السابقة أم أنه ملف بقي طي الكتمان.
وفي الحقيقة كان أملنا كبيراً أن يكون الالتفات لقضية المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي مسألة استباقية ولا تثار عند حدوث أضرار فقط، ونعني بذلك دعم المزارعين بشكل ممنهج ومُمأسس بتشييد بنية تحتية زراعية ملائمة، لتقليل الفاقد الغذائي بشكل رئيسي والذي يحدث في السلسلة الأولى من الإنتاج، أي بدءاً من البذار والوقاية والري والتسميد إلى الحصاد والتوضيب والتسويق وقبل الوصول إلى أسواق التجزئة وموائد المستهلك، خصوصا أن الفاقد الغذائي يكون أعلى في الدول النامية ومنها الأردن، وهذا أمر علينا الالتفات له بكل جدية خصوصا مع التوجهات بإحياء قطاع الزراعة وإعادة الاستثمار فيه.
هذه البنية التحتية المعززة للزراعة التي نتحدث عنها ستعمل مثل خط دفاع أول عن زراعتنا وإنتاجنا المحلي، وستقلل الأضرار الناتجة أصلاً عن التغير المناخي الذي هو حديث الساعة.
كمؤسسة مجتمع مدني معنية بقضايا المزارعين في الأردن وفي الوطن العربي ونعمل معهم بشكل مباشر منذ عقدين، ندعو لفتح حوار وطني يجمع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني الحقيقية ولا يغيب عنه المزارعون، لا سيما صغار المزارعين الذي يمثل ثباتهم في أراضيهم الضامن الوحيد لديمومة الطعام المقدم على موائدنا يوميا.



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