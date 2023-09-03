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تمرين تعبوي بالذخيرة السياسية الحية

9/3/2023 11:20:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






لا ينتبه كثيرون إلى آليات التشريع في البرلمان بغرفتيه ( النواب والأعيان). وبدءا من مشروع القانون الذي عادة ما تتقدم به الحكومة مرورا بتحويله إلى اللجنة المعنية في النواب ثم رفعه للتصويت العام في المجلس وبعد ذلك تحويله للأعيان من النواب ثم مروره باللجنة التشريعية المختصة والتصويت عليه وانتهاء برفعه إلى الملك للمصادقة عليه.
هذا موجز دستوري لسيرة حياة القانون – أي قانون- ينظم أمور حياة المواطنين وتفاصيلها في أي موضوع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل ذلك يتم تحت الدستور وضمن الحدود الدستورية، وهو أبو القوانين ولا قانون – أو شخص- يعلو عليه.
في المنعطفات الداخلية لسيرة حياة التشريعات، هناك مؤسسات تضبط العملية دستوريا، وتفسر الملتبس ضمن الدستور نفسه، وهناك أيضا رؤى مختلفة لأي تشريع وجماعات تكون ضده وجماعات مؤيدة له، كلا الجماعتين تبذل جهدا للضغط بالتأييد أو الرفض أو التعديل في بعض البنود، وهذه تسمى جماعات الضغط، وجماعات المصلحة، وهم موجودون في النقاشات ولديهم الأدوات لجمع التأييد أو الرفض حسب المصلحة من التشريع، كما ان لبعضهم القدرة على تحريك الرأي العام من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والرأي العام الأردني يملك حساسية مفرطة ومعبأة مسبقا على الحكومات – أي حكومات كانت- فيتم غالبا تثويره من قبل جماعات الضغط في حالات تحريكه ضد التشريعات التي تقف ضد مصالح تلك الجماعات.
كل ذلك، عملية شرعية وصحية وسليمة ما دامت لا تخالف القوانين والدستور، ولكل حقه في رفض أو تأييد قانون أو سياسة ما، لكن العملية تصبح منقوصة حين يكون الرأي العام غائبا عن التشريع نفسه، سواء في محتواه "وهو متوفر منشورا لكن لا أحد يقرأ" أو في آليات تشريعه التي تتعرض لعوامل الضغط والشد والجذب.
قبل أسابيع، شهدت "بقرار مني" تمرينا تعبويا بالذخيرة السياسية الحية لسيرة حياة تشريع مهم، تم إقراره قبل أيام، وبصراحة أدهشني الشد والجذب السياسي في كل العملية، الانفعالات والتشنجات العصبية والضغط بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، والضغوط ومقاومتها باحترافية سياسية، وما أدهشني أكثر أنني اطلعت من بعيد على كواليس كل ذلك وقد قاد رئيس الوزراء جانبا من المعركة مع فريقه الوزاري المرتبط بتشريع قانون حماية البيانات الشخصية، وهو قانون مهم وخطير وحيوي يتعلق بحماية بيانات الأفراد من التغول عليها وتحويلها إلى سلعة تجارية.
القانون تم إقراره بمعركة في مجلس الأعيان، حيث توقف القانون عند لجنة الخدمات التي لم تمرره بسهولة رغم كل الضغوط مصرة على مراجعة بنوده وتجويدها كما الاستماع إلى كل الأطراف وبياناتها بما فيها الحكومة وأصحاب المصالح من المعترضين او المتحفظين على القانون ( وهو ما أعاد هيبة سياسية مفقودة للبرلمان عبر أعيانه).
كانت معركة سياسية حقيقية تم إقرار القانون بخاتمتها بعد تجويده بما يرضي معظم الأطراف.
كانت عملية تشريعية خاضها رئيس لجنة الخدمات في مجلس الأعيان، وصمد فيها باستحقاق رئيس مجلس الأعيان بالوكالة في مواجهة سياسية رفيعة المستوى مع رئيس الحكومة وطاقم وزرائه المعنيين بالتشريع.
كانت معركة فلسفية في المبادئ بين حق حرية الحصول على المعلومة وحق حماية البيانات المتعلقة بالأفراد من التغول عليها واستباحتها.
تساؤلان خرجت بهما من مجمل ما شهدت وسمعت وشاهدت:
- لماذا لا نجد صيغة ما، تكون فيها العملية شفافة للعموم بما يسمح به القانون؟
- ماذا سيكون الحال في ظل وجود حياة حزبية قادمة ووشيكة؟ هل الأحزاب القادمة مؤهلة لخوض معارك التشريعات؟ وهل ستعمل جماعات الضغط والمصالح على "إعادة تموضع" وجودها في الأحزاب ومعها؟



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