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اندماج الشباب في الأحزاب!

9/3/2023 11:20:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








أؤيد تماما ما أجمع عليه سياسيون وأكاديميون في تقرير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن تطوير الحياة الحزبية الأردنية يحتاج إلى مجهود شبابي يتمثل في مشاركتهم الفعلية وانخراطهم بالأحزاب السياسية، باعتبارهم الفئة الأقدر على إحداث التغيير المنشود، وأنوه كذلك بما ذهبوا إليه من مقترحات عملية للتحقيق تلك الغاية التي تشكل أساس عملية التغيير في المجالات كافة.
هذه ضرورة لا بد منها، ولكنها في الوقت نفسه عملية تنمو في حضن بيئة سياسية سلمية بدأها الأردن منذ عام فقط، وحين نأخذ في الاعتبار مجموعة العناصر التي تتشكل منها حيوية الشباب داخل الأحزاب الوطنية سندرك المعنى الحقيقي لمفهوم (الأحزاب البرامجية) التي ترسم لنفسها إستراتيجية عامة تتضمن غاياتها وأهدافها لتحقيق عملية النهوض الشامل، وبالطبع فإن الشباب هم محور تلك العملية ومنطلقها للحاضر والمستقبل.
من الأهمية بمكان أن نعتمد على بعض المعايير في هذه المسألة، وغيرها من المسائل التي تتعامل معها الأحزاب وهي في مرحلة التكوين والتنظيم والاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة وفقا لقانوني الأحزاب والانتخاب، ولا ننسى أن نسبة الشباب ضمن النسبة العامة للناخبين هي نسبة حاسمة، والأحزاب بأمس الحاجة لكسب أصوات الشباب، وهي معنية كذلك بترشيحهم ضمن القوائم الحزبية، فهم في جميع الأحوال عنصر أساسي في هذه العملية التي ستشكل الاختبار الموضوعي للتجربة الحزبية في مداها القريب!
أحد المعايير التي يجب الاتفاق عليها هي النسبة الحالية للشباب في الأحزاب الحديثة، أو تلك التي أعادت ترتيب أوضاعها في ضوء القانون الجيد، وتقدر بحوالي ثلاثين بالمائة من المنخرطين بالعمل الحزبي، قد تقل أو تزيد قليلا، ولكنها نسبة مشجعة وواعدة، ولكن هناك معيار لا يتم اعتماده مع أنه جدير بالتفكير وهو سن ما دون (الكهولة) الذي يشكل نسبة كبيرة من الأعضاء!
والأهمية تكمن هنا ليس في تحديد سن الشباب، وإنما في النظرة إليهم كما لو أنهم شريحة تحت الرعاية كما هو الحال بالنسبة للمرأة، وتلك نظرة تحتاج إلى مراجعة، إن لم يكن من أجل تحديد معايير واضحة للقضايا المتعلقة بهم وخاصة التعليم وسوق العمل، فمن أجل تفسير معنى التمكين في الحياة العامة وفي عمليات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، والتنمية بأبعادها البشرية والفكرية والثقافية.
معيار آخر مهم جدا يتعلق بنوعية الخطاب الذي تتوجه به الأحزاب إلى الشباب، وذلك الخطاب يجب أن يتحرر من بعض الأدبيات التي لم يعد الشباب يقبلون بها، والتي لا تخل غالبا من حس أبوي، ولا يتجرد أحيانا من وصاية لا لزوم لها، والأخطر من ذلك غياب التقدير الصحيح لنوعية ومستوى المخزون المعرفي لجيل بأكمله يتعامل ويتفاعل مع ثورة معرفية لا حدود لها، ونحن بالكاد نعرف عنه ما يكفي لكي نصيغ ذلك الخطاب!
اندماج الشباب في الحياة السياسية غاية جميع الأحزاب، وتمكين الشباب - ذكورا وإناثا - في الحياة العامة غاية الدولة كلها، ولكن مراجعة الخطاب العام من جهة الشباب، وليس من جهة المخاطبين وحدهم أصبح أمرا ملحا.



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