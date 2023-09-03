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سنة أخيرة

9/3/2023 11:20:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








انهى مجلس الأمة (النواب والأعيان) أجندة دورته الاستثنائية بشكل كامل وأقر كل مشاريع القوانين التي وردت عليها وعددها 8 مشاريع، ومن بينها مشاريع جدلية أثارت الشارع أبرزها الجرائم الإلكترونية والسير والملكية العقارية وحماية البيانات الشخصية والشركات.
الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة هي الأخيرة له، وتلك الدورة وفق المعطيات الأولية لا تتضمن الكثير من مشاريع القوانين الجدلية باستثناء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024 وربما سيكون أمام النواب فرصة للاطلاع على رؤية الحكومة الاقتصادية وخاصة التوجه للتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد.
البرنامج الجديد مع الصندوق الدولي كان قد أشار اليه رئيس الوزراء بشر الخصاونة عندما وجه الأربعاء الماضي فريقه الاقتصادي بالتفاوض مع صندوق النقد الدَّولي على برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، مدعوماً من الصندوق بما يسهم (وفق الحكومة) في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلبات التمويلية وتعزيز النموّ، واستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي في إطار البرنامج القائم الذي وضع من الوزارات والمؤسسات الأردنية المختصة والذي ينتهي في آذار(مارس) من العام المقبل.
الرئيس الخصاونة في جلسة مجلس الوزراء نوه للنجاحات التي تحققت للأردن عبر اتمام المراجعات الست لبرنامج التسهيل الممتد الحالي مع صندوق النقد الدولي، الذي عزز الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوط التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات مجاورة مماثلة مستوردة للنفط، فضلا عن ثبات الأردن وتقدمه في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
ذاك التوجه يعني أن الحكومة تريد استعجال الأمور وهذا ان دل على شيء فانه يدل بان الحكومة بلا خيارات ناضجة، وان عجز الموازنة يضع الحكومة أمام خيار التسريع في اتخاذ خطوات ذات صلة بالصندوق، فالحكومة والحكومات السابقة تذهب دوما للخيارات الأسهل وتعتمد بشكل كلي على الصندوق للحصول على قروض، دون التفكير بحلول خارج إطار الصندوق الدولي الذي هو بالأساس من بارك المديونية ومهد لها ووضع سيناريوهاتها.
عمليا فإن النواب في دورتهم الأخيرة أمام واقع مختلف وهو دخول الحكومة التي يتعين عليها تقديم موازنتها للنواب الدخول في مفاوضات جديدة مع الصندوق الدولي الذي سيضع الشروط وربما من بينها رفع تعرفة المياه أو الكهرباء أو الخبز أو غيرهما، وتلك قضايا ستكون ضاغطة على مجلس نيابي يدخل عامه الأخير.
النواب يعرفون ويعون أن برامج الصندوق الدولي في الأردن لا تركز على الصناعة او الزراعة، وانما على دعم التجارة والخدمات، وهذا يعني انه لا يمكننا الحديث عن نمو حقيقي أو معالجة للعجز في الميزان التجاري.
وفي ظل بقاء الأمور كما هي عليه راهنا فانه لن يمكننا الحديث عن تخفيض نسبة البطالة والفقر دون دعم حقيقي وواضح ومباشر للزراعة أو الصناعة والتي لا يوليها الصندوق عناية واهتماما ما يعني اننا سنبقى ندور في ذات الدائرة التي وضعنا انفسنا بها منذ أمد طويل.
هي السنة الأخيرة من عمر المجلس الحالي، وبعد ذلك سنذهب لانتخابات نيابية جديدة وفق قانون انتخاب جديد فهل سيكون للنواب دورهم المفصلي في اخراجنا من المكان الذي دخلنا فيه منذ عشرات السنين وما زلنا ندور في فلكه وهي اشتراطات الصندوق وطلباته، وهل سنشهد نقاشات نيابية جادة وحقيقية وتقديم رؤى واقعية للحكومة تمهد لإخراجنا من الزاوية التي اثقلت موازنتنا وجعلتها عاجزة وغير قادرة، والدخول إلى أفكار اقتصادية جديدة.
الدورة النيابية من المفترض أن تبدأ دستوريا الشهر المقبل ولكن يجوز للملك ارجائها لمدة لا تتجاوز الشهرين والمرجح ان تبدأ الدورة بدايات تشرين الثاني وهي فرصة للنواب للتفكير بمصالحة الشارع وتقديم أداء مختلف يتضمن رؤية واقعية لمعالجة مشكلتنا الاقتصادية، ترى هل نحلم أم سنرى ذاك يتحقق؟.



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