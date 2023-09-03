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لماذا ذهب الأمير إلى معان؟

9/3/2023 11:20:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






لفتة مهمة أن يقوم ولي العهد الأمير حسين بزيارة معان، للتعزية بالشاب حمزة الفناطسة الذي رحل في يوم زفافه بسبب إطلاق النار احتفالا بهذا الزفاف، الذي تحوّل إلى مناسبة مؤلمة جدا.
هي لفتة إنسانية بالتأكيد، والأهم تلك الرسالة التي أوصلها والمتعلقة بإطلاق النار في المناسبات، وهكذا زيارات ذات طابع إنساني تترك أثرا كبيرا لدى الأردنيين، خصوصا، حين يتم توظيف الزيارة لما هو أكبر وأشمل، أي الوقوف مجددا عند قصة إطلاق النار في المناسبات، وكأننا في دهر مضى.
أهمية الزيارة ذات الطابع الإنساني والعاطفي تكمن في الدلالة الفردية للزيارة، مثلما تكمن في الرسائل العامة التي يراد إبراقها من خلال هذه الزيارات، وتعديل السياسات والتصرفات.
هل يعقل أن نتحدث عن نسبة التعليم في الأردن، وكونها من أعلى نسب التعليم في الشرق الأوسط، ولا نجد توقفا للظاهرة، ولا منعا لها في المناسبات، في طقس يستدعي أمرين، أولهما أن إطلاق النار كان يجري في أزمان لا كهرباء فيها، ولا اتصالات، وكان إطلاق النار يجري للإشهار، وإبلاغ الآخرين، وثانيهما أن إطلاق النار كان يجري في مناطق مفتوحة عدد السكان فيها قليل جدا، ومتناثر ومتوزع، والخطر يكاد يكون منعدما، لاعتبارات كثيرة، فيما الواقع اليوم مختلف تماما، لكننا نواصل استعمال وسائل قتل وموت للتعبير عن الفرح.
المأساة تكمن في أن كل إنسان يحمل قطعة سلاح ويطلق منها، يظن نفسه أذكى من غيره، وأشطر ممن وقعوا في المصائب، لكن في كل مرة لا أحد لديه القدرة على التنبؤ حول مصيره شخصيا ومصير أحب الناس إليه، وما سيتلو ذلك من مشاكل اجتماعية وقانونية وأوجاع.
ثم يأتي السؤال لماذا يكون مطلوبا منا أن نجامل على حساب حياتنا وحياة أولادنا ونذهب إلى مناسبات مسلحة، وكأننا نحسد أنفسنا على استقرار البلد، ونريد حربا مثل حروب الجيران، تنهمر فيها الصواريخ والرصاص والقذائف، فوق رؤوسنا، بحيث لا يسلم أحد أبدا؟.
نحن مثل كل مرة نشعر بالغضب المؤقت وتظهر ردود الفعل، يوما أو يومين أو ثلاثة أيام، ثم يعود كل شيء إلى حاله، وليس أدل على ذلك من استمرار إطلاق الرصاص في المناسبات، بل إن كل البث الإعلامي اليومي حول حوادث السير المرعبة والقتلى والجرحى والضحايا، لم يوقف تهور السائقين، لأن كل سائق يقول إنه أشطر من غيره في القيادة، فتستمر المآسي، وسط مجتمع يتلقى جرعة مرتفعة جدا من وسائل الإعلام المختلفة، لكنه لا يغير سلوكياته، ويتورط في جرائم قتل تارة عبر حوادث السيارات، أو إطلاق الرصاص.
هل نحن بحاجة إلى مواعظ وحكم وخطابات حتى يتوقف الناس عن هذه الأفعال؟ وهل نحن بحاجة إلى ضحايا كل مرة، حتى نتوقف؟ وأيهما أفضل أن نتخلى عن هذه التصرفات البدائية، أم نواصل إطلاق الرصاص عند الزواج وتخرج الجامعة والثانوية العامة؟ ويتسابق البعض باستعمال الرشاشات، في بلد استباحته تجارة السلاح، وتعب فيه جهاز الأمن العام من كل هذه الملفات، ليس لضعف فيه، بل لكونه يشتبك يوميا مع ملفات المخدرات، والقتل، والمشادات، واستعمال الأسلحة، ومواكب الأعراس والخريجين، وإزعاج الجيران حين يحتفلون إلى ما بعد منتصف الليل، بنجاح ابنهم العبقري في التوجيهي، فتتنزل على رؤوس المحتفلين كل شتائم الدنيا من خلال ألسن الجيران، الذين لا ينامون، في سلوك يعبر عن همجية المحتفل.
نحن شعب ينتحر يوميا، بحوادث السير، والتدخين، وحوادث إطلاق النار، وإدمان المخدرات، وهذه الكلف مرعبة، توجب أن يقف أصحاب القرار عندها، حتى تتوقف هذه الخسارات.
ذهب الأمير من عمان إلى معان، ليس طلبا للشعبية، ولا تسجيل المواقف، ولا صناعة الصورة والسمعة، بل لأن الفاجعة التي هزت بيوت الأردنيين وأوجعتهم، أوجعته أيضا، وأوجبت الوقوف عند الحادثة والنتيجة المؤلمة جدا لكل بيت من بيوت هذا البلد، لا استثني فيهم أحدا.



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