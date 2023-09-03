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الأمن الغذائي والطموح الأردني

9/3/2023 11:19:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








الأمن الغذائي مشكلة أصبحت تقلق المجتمع الدولي، فالدول الفقيرة تعاني قلة المواد الغذائية بخاصة في الأماكن النائية بسبب النزاعات المسلحة يتعرض المدنيون إلى الحصار وبالتالي يواجهون خطر المجاعة، والكوارث الطبيعية كالجفاف وشح الأمطار. لذا عمدت العديد من المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى دق ناقوس الخطر بضرورة تأمين الطعام لمحتاجيه.
إن الأمن الغذائي بات من القضايا المهمة التي تشغل أجندات حكومات دول العالم، عدا الأمن المائي والذي يعد نقص المياه فيه المسبب الرئيسي لنقص الغذاء، فالأمن الغذائي لا يتأتى إلا إذا أصبحت هناك رؤية واضحة وجلية في كيفية الحفاظ على مصادره، كالزراعة والثروة الحيوانية، فلم يظهر مصطلح الأمن الغذائي إلا بعد أن أصبحت دول كثيرة تعاني قلة المياة، مقابل دول تستأثر بمصادر المياه عنوة، وأخرى تمتلك مصادر المياه لكن لا تكفيها، فلجأت المجتمعات الدولية إلى التفكير بحلول للحد من النقص الحاصل في المياه، وأول ما يتبادر إلى الأذهان الاحتباس الحراري، فلن يكون هناك أمن غذائي من غير وضع حلول حاسمة وجادة في موضوع الاحتباس الحراري. والذي لم ينشأ بشكل طبيعي ولكن لأسباب غير طبيعية أوجدها الإنسان، وعلى رأس ذلك عوادم السيارات والأدخنة المنبعثة من المصانع، وتطويع الأسلحة المحرمة دوليا والمعدات الثقيلة في النزاعات والحروب، ولن يكون أمن غذائي أو حتى مائي من غير اتخاذ خطوات فاعلة وعملية للتقليل من الاحتباس الحراري والحد من مسبباته.
الأردن بدوره يدرك أهمية تبني حلول جذرية لظاهرة الاحتباس الحراري والقضايا المتعلقة بالأمن الغذائي، وإذ يتجه الأردن إلى تكثيف جهوده للعناية بالزراعة ووضع أجندة لحماية المياه المحلية أولها ترشيد الاستهلاك، والذي يعد من أهم الحلول الناجعة لمحاربة الاحتباس الحراري، إلا أنه ما تزال بعض التحديات التي تواجهه كنقص المياه والتصحر بسبب زحف العمران، وهو الآن بصدد إيجاد بدائل لذلك.
وإذ يتطلع الأردن إلى إنتاج المزيد من المحاصيل الزراعية وتأمين حاجته منها، كما وأنه يسعى ليحتل الصدارة في محيطه العربي والإقليمي في إنتاج المحاصيل الزراعية وتصديرها، تمتع الأردن وما يزال على مدى عقود طويلة بوفرة إنتاجه الزراعي وتميزه، والذي حاز على الاستحسان في العديد من الدول خاصة دول الخليج العربي الشقيق، لذا يحث الخطى ليكون سلة غذاء عربي واقليمي، لغناه بالكفاءات والخبرات المؤهلة في القطاع الزراعي وامتلاك أراض زراعية شاسعة ذات تربة خصبة فريدة من نوعها تصلح لزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية كزراعة خضار وفاكهة لا يتم زراعتها في محيطه العربي. فإستراتيجية الأردن واضحة العمل الدؤوب من أجل الأمن الغذائي للأجيال القادمة.



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