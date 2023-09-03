الفتح يحرم الأهلي معادلة الرباعي

الفتح يحرم الأهلي معادلة الرباعي
التاريخ
9/3/2023 11:17:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أوقف الفتح سلسلة انتصارات الأهلي عند 4 محطات، منذ انطلاقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما أسقطه 5/ 1 لحساب الجولة الخامسة من المسابقة.
وحُرم الأهلي بالخسارة من معادلة إنجاز الاتحاد والهلال والنصر والشباب، التي حققت 5 انتصارات متتالية في انطلاقة الدوري بعهد المحترفين، منذ اعتماد نظامه موسم 2009.
وكرر الاتحاد الفوز في أول 5 مباريات 3 مرات، مقابل مرتين للهلال، وواحدة للنصر والشباب.
وحقق الفتح الفوز الأول على أرضه في الدوري هذا الموسم، لينهي لعنة استمرت 150 يومًا، حيث كان آخر انتصار له في الموسم الماضي أمام الخليج في الـ6 من أبريل الماضي، لحساب الجولة الـ 22، للموسم الماضي.
ويعد الفوز هو الأول للفتح على الأهلي، منذ الانتصار الأخير قبل 3 سنوات بنتيجة 4/ 1 على ملعبه في الأحساء، وهو الفوز السادس إجمالا، مقابل 15 انتصارًا للراقي، فيما حضر التعادل في 4 مناسبات.
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