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الفتح يحرم الأهلي معادلة الرباعي

9/3/2023 11:17:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أوقف الفتح سلسلة انتصارات الأهلي عند 4 محطات، منذ انطلاقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما أسقطه 5/ 1 لحساب الجولة الخامسة من المسابقة.
وحُرم الأهلي بالخسارة من معادلة إنجاز الاتحاد والهلال والنصر والشباب، التي حققت 5 انتصارات متتالية في انطلاقة الدوري بعهد المحترفين، منذ اعتماد نظامه موسم 2009.
وكرر الاتحاد الفوز في أول 5 مباريات 3 مرات، مقابل مرتين للهلال، وواحدة للنصر والشباب.
وحقق الفتح الفوز الأول على أرضه في الدوري هذا الموسم، لينهي لعنة استمرت 150 يومًا، حيث كان آخر انتصار له في الموسم الماضي أمام الخليج في الـ6 من أبريل الماضي، لحساب الجولة الـ 22، للموسم الماضي.
ويعد الفوز هو الأول للفتح على الأهلي، منذ الانتصار الأخير قبل 3 سنوات بنتيجة 4/ 1 على ملعبه في الأحساء، وهو الفوز السادس إجمالا، مقابل 15 انتصارًا للراقي، فيما حضر التعادل في 4 مناسبات.

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