راحة أبهاوية

راحة أبهاوية
التاريخ
9/3/2023 11:17:00 PM
(MENAFN- Al Watan) يتمتع لاعبو أبها حاليًا راحة منحهم إياها مدرب زعيم الجنوب، البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش على أن تستأنف التدريبات بعد غد، لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال الجولات الخمس الماضية.
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