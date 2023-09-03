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راحة أبهاوية

9/3/2023 11:17:00 PM
(MENAFN- Al Watan) يتمتع لاعبو أبها حاليًا راحة منحهم إياها مدرب زعيم الجنوب، البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش على أن تستأنف التدريبات بعد غد، لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال الجولات الخمس الماضية.

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