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بيليتش يكافئ لاعبيه بـ5 أيام

9/3/2023 11:17:00 PM
(MENAFN- Al Watan) كافأ المدير الفني للفتح، الكرواتي سلافن بيليتش، لاعبيه بعد الفوز الساحق على الأهلي، ومنح بيليتش لاعبيه راحة لمدة 5 أيام، بسبب توقف دوري روشن السعودي، بالتزامن مع أيام FIFA، على أن تكون العودة لاستئناف التدريبات السبت المقبل.
وكان المدير الفني للمنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني قد استدعى مهاجم الفتح فراس البريكان لينضم لمعسكر الأخضر في مدينة نيوكاسل الإنجليزية.
وسيلتحق لاعب الفتح صاحب الأصول الأرجنتينية لوكاس زيلارايان بمنتخب أرمينيا.

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