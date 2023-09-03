بيليتش يكافئ لاعبيه بـ5 أيام

بيليتش يكافئ لاعبيه بـ5 أيام
التاريخ
9/3/2023 11:17:00 PM
(MENAFN- Al Watan) كافأ المدير الفني للفتح، الكرواتي سلافن بيليتش، لاعبيه بعد الفوز الساحق على الأهلي، ومنح بيليتش لاعبيه راحة لمدة 5 أيام، بسبب توقف دوري روشن السعودي، بالتزامن مع أيام FIFA، على أن تكون العودة لاستئناف التدريبات السبت المقبل.
وكان المدير الفني للمنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني قد استدعى مهاجم الفتح فراس البريكان لينضم لمعسكر الأخضر في مدينة نيوكاسل الإنجليزية.
وسيلتحق لاعب الفتح صاحب الأصول الأرجنتينية لوكاس زيلارايان بمنتخب أرمينيا.
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