الآسيوي يرشح ثلاثي روشن للجائزة القارية

الآسيوي يرشح ثلاثي روشن للجائزة القارية
التاريخ
9/3/2023 11:17:00 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في غرب القارة لشهر أغسطس الماضي، وفق اختيار الجمهور.
ويتنافس على الجائزة ثلاثي الدوري السعودي <<كريستيانو رونالدو="" وعبد="" الرزاق="" حمد="" الله="" وروبرتو="" فيرمينو="">>، وجاءت ترشيحات الأفضل خلال أغسطس، كالآتي: رونالدو (النصر)، حمد الله (الاتحاد)، فيرمينو (الأهلي)، يوسف نياكاتي (بني ياس الإماراتي)، ياسين براهيمي (الغرافة القطري)، أنس العوضات (الوحدات الأردني)، حمزة عيسى (ثقافي طولكرم الفلسطيني)، الحاج مالك (الأنصار اللبناني).
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