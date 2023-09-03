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الآسيوي يرشح ثلاثي روشن للجائزة القارية

9/3/2023 11:17:00 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في غرب القارة لشهر أغسطس الماضي، وفق اختيار الجمهور.
ويتنافس على الجائزة ثلاثي الدوري السعودي <<كريستيانو رونالدو="" وعبد="" الرزاق="" حمد="" الله="" وروبرتو="" فيرمينو="">>، وجاءت ترشيحات الأفضل خلال أغسطس، كالآتي: رونالدو (النصر)، حمد الله (الاتحاد)، فيرمينو (الأهلي)، يوسف نياكاتي (بني ياس الإماراتي)، ياسين براهيمي (الغرافة القطري)، أنس العوضات (الوحدات الأردني)، حمزة عيسى (ثقافي طولكرم الفلسطيني)، الحاج مالك (الأنصار اللبناني).

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