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أمطار أغسطس تنعش شواطئ ومتنزهات جازان

9/3/2023 11:13:21 PM

(MENAFN- Al Watan) أسهمت الأمطار التى هطلت خلال اليومين الماضيين على منطقة جازان ومحافظاتها في تحسن الأجواء مما دفع بالأهالي إلى التوجه إلى عدد من المواقع والأماكن السياحية بالمنطقة التي شهدت كثافة وإقبال متزايد ومنها الشواطئ البحرية والجبال والوديان والحدائق والمتنزهات للاستمتاع بأجواء ما بعد الأمطار. (تصوير: محمد الحسين)

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