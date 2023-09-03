أمطار أغسطس تنعش شواطئ ومتنزهات جازان

أمطار أغسطس تنعش شواطئ ومتنزهات جازان
التاريخ
9/3/2023 11:13:21 PM
(MENAFN- Al Watan) أسهمت الأمطار التى هطلت خلال اليومين الماضيين على منطقة جازان ومحافظاتها في تحسن الأجواء مما دفع بالأهالي إلى التوجه إلى عدد من المواقع والأماكن السياحية بالمنطقة التي شهدت كثافة وإقبال متزايد ومنها الشواطئ البحرية والجبال والوديان والحدائق والمتنزهات للاستمتاع بأجواء ما بعد الأمطار. �(تصوير: محمد الحسين)
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