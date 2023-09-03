Monday, 04 September 2023 09:52 GMT

القانون في القمر

9/3/2023 11:13:21 PM
(MENAFN- Al Watan) هناك معاهدات على الصعيد الدولي تمنع أي دولة من الذهاب إلى القمر وإعلان أن القمر كله أو جزء منه من أراضيها. وهي معاهدة الفضاء الخارجي التي تم اعتمادها عام 1967 ودخلت حيز التنفيذ حاليًا بالنسبة لـ 111 دولة. تنص المعاهدة على أن <<الفضاء الخارجي،="" بما="" في="" ذلك="" القمر="" والأجرام="" السماوية="" الأخرى،="" لا="" تخضع="" للتملك="" الوطني="" بدعوى="" الاستقلال="" الذاتي،="" عن="" طريق="" الاستخدام="" أو="" الاحتلال،="" أو="" بأي="" وسيلة="" أخرى="">>. وهذا يعني أنه لا يمكن لأي دولة أن تدعي ملكية أي جزء من القمر أو أي جرم سماوي آخر. وهناك معاهدة أخرى تسمى معاهدة القمر، والتي تم اعتمادها في عام 1979 ولكن لم يتم التصديق عليها من قبل العديد من الدول. وتذهب معاهدة القمر إلى ما هو أبعد من معاهدة الفضاء الخارجي حيث تنص على أن القمر والأجرام السماوية الأخرى هي تراث مشترك للبشرية جمعاء.
وهذا يعني أن جميع البلدان لها الحق في استكشاف واستخدام القمر والأجرام السماوية الأخرى، ولكن يجب عليها أن تفعل ذلك لصالح البشرية جمعاء. لذا، إذا حاولت دولة ما المطالبة بملكية أرض على القمر، فسيكون ذلك انتهاكًا للقانون الدولي. ومن المرجح ألا تعترف الدول الأخرى في العالم بمثل هذا الادعاء. ومن المهم أن نلاحظ أن معاهدة الفضاء الخارجي ومعاهدة القمر ليستا مثاليتين. وهي لا تتناول على وجه التحديد جميع القضايا التي يمكن أن تنشأ عن استكشاف واستخدام القمر والأجرام السماوية الأخرى. إلا إنها توفر إطارًا أساسيًا للتعاون الدولي في استكشاف الفضاء واستخدامه. هذا الإطار يخدم الجميع لأن هناك معادن نادرة ونفيسة على سبيل المثال في القمر وهذا أحد أهم أسباب تنافس الدول على محاولة استكشاف القمر.
لعل من المعروف أن القانون الدولي بهذا الشأن اعتبار القمر أو جزء منه من أقاليم دولة ما ليس واضحا بحسب المعاهدات أو الممارسات الدولية خصوصًا بالنسبة لكيانات القطاع الخاص التي تحاول غزو الفضاء مثل شركة سبيس إكس وغيرها. ومن المعلوم أن القانون الدولي يطور قواعده عبر الممارسات والأحداث التي تقع وعبر التفاهمات الدولية التي تتطور لتصبح معاهدات نصل من خلالها لمعايير دولية تجمع عليها أغلب الدول، وهناك مؤخرًا ما يسمى باتفاقات أرتميس، وهي مسماة على اسم برنامج ناسا للقمر (أرتميس)، وهي معاهدة تستند إلى معاهدة الفضاء الخارجي 1967 ووقعت عليها العديد من الدول وهي محاولة تقنين للقواعد الأساسية لاكتشاف الفضاء الخارجي وتبقى هذه المعاهدة وتوقيعها والمصادقة عليها مفتوحة دون أجل مسمى لأن قضية القانون في القمر وغيره من الأجرام والفضاء الخارجي بشكل عام لم تحسم بعد.

MENAFN03092023000089011017ID1107001753

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث