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سورية: النظام وإيران وخطر >

9/3/2023 11:13:20 PM
(MENAFN- Al Watan) عاد النظام السوري وحلفاؤه الإيرانيون إلى إطلاق التحذيرات من <<المؤامرة الكونية="">> و<<الإرهاب التكفيري="">> و<<الرهاب الطائفي="">> مع تجدّد الاحتجاجات الشعبية واستمرارها في سورية، وشمولها معظم مناطق سيطرة النظام، وتلك الخارجة عن سيطرته.
ما يحدث كان متوقّعًا منذ لحظة إعلان بشار الأسد <<انتصاره>> في الحرب على مَن يفترض أنه شعبه، فسرعان ما تبيّن له وللموالين له، لأسبابهم المختلفة، أنه لا يستطيع ترجمة ذلك الانتصار بـ<<تطبيع>> الوضع الداخلي، ذاك أن الأزمة عادت إلى طبيعتها وحقيقتها، إذ كانت ولا تزال بين النظام وبين الشعب السوري، بمختلف انتماءاته الدينية والمذهبية والعرقية، وما كان مطلوبًا منه في 2011 زاد مئات الأضعاف وأكثر، بسبب تداعيات القتل والتهجير والتدمير على حياة الناس، موالين ومعارضين، أي على الاقتصاد والحالة المعيشية العادية، بل الأقل من العادية.
سكت مريدو النظام خلال الحرب على تجويعه مناطق المعارضة لمعاقبتها واقتلاع سكانها، لكن بلوغهم الآن ذروة الحرمان ومشارف العوز والجوع كان لا بدّ أن يرفع أصواتهم ضدّه، إذ لم يعد هناك أي مبرر لوجود نظام وسلطة عاجزين عن تأمين احتياجات المواطنين، ويصادران معظم الإغاثة الأممية لمصلحة الأجهزة وأثرياء الحرب؛ لذلك يجد أنصار النظام و<<المحايدون>> والمعارضون في الداخل قبل الخارج أنهم أصبحوا جميعًا، للمرة الأولى في تيار واحد، وإن اختلفت هواجسهم ربما ظنّوا لوهلة، خصوصًا الموالين، أن انتصار النظام بمؤازرة من الحلفاء الذين اصطفاهم لإنقاذه، يعني أن الروس والإيرانيين سيكملون <<أفضالهم>> على سورية وشعبها، وسيستثمرون في هذا <<الانتصار>> لإظهار نِعم الاعتماد عليهم، لكنهم استَبَقوا إنجازاتهم وأعقبوها بوضع أيديهم على ثروات سورية لاسترجاع ديونهم المتراكمة على الأسد،
بعد مهزلة مضاعفة الرواتب ورفع الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية، وما أدّت إليه من انهيار جديد لقيمة الليرة السورية، لم يكن مستغربًا أن ينفجر الغضب الشعبي، على رغم الخشية من سطوة القمع، ومن ردود الفعل الأمنية من جانب النظام. وحتى لم ترتفع شعارات وهتافات تطالب برحيل النظام فإن المعنى والمغزى كانا واضحين في هذا الاتجاه، إذ طفح الكيل ولم يعد هناك ما يستوجب السكوت على النظام ومفاسده، كذلك لم يكن مستغربًا أن تنطلق شرارة الاحتجاجات من السويداء، المحافظة التي التزمت شيئًا من الحياد طوال عقد ونيّف من الحرب إلى حدّ الامتناع عن إرسال أبنائها إلى الخدمة العسكرية، لئلّا يساهموا في قتل مواطنيهم، وقد حقد النظام على هذه المحافظة ذات الغالبية الدرزية، وحاصرها للحؤول دون أن يكون لها منفذ إلى درعا المجاورة أو إلى الأردن، وأرسل عصاباته، بمن فيها <<الدواعش>>، لاختراقها وترهيبها، وبث الفرقة داخل أتباع المذهب الواحد، ومع ذلك، استطاعت السويداء أن تطلق صرختها ضد النظام، وأن تشكّل ما يمكن اعتباره موجة جديدة مختلفة من انتفاضة الشعب على النظام.
تجربة الـ 12 عامًا القاسية استغلّها النظام في افتعال الانقسامات بين فئات الشعب، والاشتغال على المخاوف الأمنية والوجودية، كما شاركه حليفه الإيراني في تصنيع الإرهاب وهندسة التغيير الديموغرافي، ولا يزالان يعملان في هذين المجالين، غير أن وصول الخطر إلى سبل العيش وانعدام ملامح أي تغيير يطمئن إلى الحاضر والمستقبل انتزعًا من النظام كل أساليب التحايل، فهو ثري على رغم العقوبات والبلد مفلس بالعقوبات وبدونها، بل إن البلد فيه ثروات لكن روسيا وإيران صادرتها وبات الارتباط بهما جاذبًا لمزيد من المصاعب والعقوبات، ولم يصدر عنهما أي استعداد لمساعدة النظام في ورطته الحالية لأنهما أيضاً في ضائقة.
إذا لم تكن هذه هي اللحظة التي يخرج فيها النظام عن سياساته التي أفقرت الشعب فماذا ينتظر كي يتحرك؟ الواقع أنه لا يستطيع، حتى لو أراد، وهو على أي حال لا يريد.
هذا التقويم يأتي من ضباط قريبين للأسد، ويباشرون أعمالهم كالمعتاد، لكنهم يشعرون بأنهم محشورون في وضع لا يستطيعون تغييره، وبأن قناعاتهم لا تنفك تتشوّش أكثر فأكثر، ثم أنهم متذمّرون مما آلت إليه حالة النظام، ومتوجّسون من الوجهة التي تتخذها الأحداث، خصوصًا في البيئات الشعبية الحاضنة أو غير المعادية.
وفي الجلسات الخاصة لا يخفي كبارهم أن لديهم مآخذ كثيرة على رأس النظام، ويعترفون بأنهم لم يعودوا قادرين على الدفاع عن خياراته أو قرارات زوجته التي تتولّى إدارة الاقتصاد. وفيما أبدى هؤلاء الضباط في فترة سابقة تفهّمًا حذرًا وعلى مضض لاستحواذ الروس والإيرانيين على ولاء وحدات من قوات النظام، إلا أن أكثر ما يزعجهم أنهم في الفترة الأخيرة لمسوا أن استخبارات <<الحرس الثوري="" الإيراني="">> و<<حزب الله="">> الإيراني اللبناني تشدّد مراقبتها لهم ولأفراد عائلاتهم.
على رغم أن عدم وجود بدائل لدى المعارضة لا يزال نقصًا يعدّه النظام نقطة لمصلحته، إلا أن لديه خشية جدّية من انتفاضة دروز جبل العرب ومن تعاظم النقمة عليه في جبل العلويين والساحل، وهما بؤرتا الأقليات التي كان يقدّم نفسه دوليًا كحامٍ لها، والخشية الأكبر من أن يشكّل الجبلان نوعًا من الإجماع الوطني على ضرورة رحيله تطبيقًا لشعارَي <<واحد واحد="" واحد/="" الشعب="" السوري="" واحد="">> و<<الشعب السوري="" ما="" بينذلّ="">>، اللذين أطلقتهما الثورة في بداياتها واستعادتهما التظاهرات الحالية، حتى في مجدل شمس في الجولان السوري المحتلّ. فالرسالة الأساسية التي بثّها هذا الحراك أن الحال الراهنة غير قابلة للاستمرار، والأهم أن الاعتقاد بأن تغييرًا يمكن أن يأتي من النظام نفسه ليس سوى أوهام،
بلى، لا يزال بإمكان النظام أن يفعل شيئًا، لا استجابةً للمطالب الاقتصادية وإنما لمحاولة كسر انتفاضة السويداء من داخلها.
لا يريد النظام ضرب بيئته الطائفية لئلا يُحدث فيها تصدّعات تصعب معالجتها، لكنه قد يستخدم تخريب حراك السويداء لقمع أهل الساحل وتأديبهم، لذا ينصت النظام مجدّدًا إلى <<نصائح>> الحليف الإيراني، كما فعل أواخر آذار (مارس) 2011، مع فارق أن إيران باتت لها الآن مصالح كبرى تريد الحفاظ عليها، وترى في أي تحدٍّ للنظام تحدّيُا مباشرًا لها، ثمة الكثير من المعلومات المتداولة عن خطط دخلت مرحلة التنفيذ، ويتعذّر تأكيدها، لكن ميليشيات إيران وإعلام <<حزب إيران="">> اللبناني ومصادره تواصل توعّد السويداء والتحريض عليها بتُهم <<الخيانة>> و<<العمالة>> للولايات المتحدة وغيرها. وتفيد تلك الخطط بأن <<الحرس>> الإيراني حرّك بعضًا من ميليشياته وقوات سورية تعمل بإمرته لمهاجمة السويداء -بالزيّ <<الداعشي>>، تمهيدًا للعبث بحال التضامن الشعبي في السويداء وافتعال اقتتال بين أبنائها.. مع إظهار النظام كأنه بمنأى عما سيحصل!.
* ينشر بالتزامن مع موقع <<النهار العربي="">>

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