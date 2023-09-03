هاجس الكلاب الضالة يحاصر أحياء نجران

هاجس الكلاب الضالة يحاصر أحياء نجران
التاريخ
9/3/2023 11:13:20 PM
(MENAFN- Al Watan) لا يزال هاجس الكلاب الضالة يؤرق معظم الأهالي بالعديد من أحياء منطقة نجران، إذ تنتشر الكلاب بمجموعات كبيرة وتتجول بين الأحياء والمنازل مما يقلق الأهالي على أطفالهم ومواشيهم.
حلول عاجلة
شدد أستاذ الفيروسات المشارك في كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد الحمادي، على تشكيل فريق عمل يضم نخبة من الأمانات ووزارة البيئة والزراعة والمياه ومختصين بيطريين وبيئيين لوضع حلول عاجلة ومناسبة لهذه المشكلة بطرق علمية صحيحة، يشترط فيها ألا تؤثر على النظام البيئي، ولا على المجتمع، ومراعاة الرفق بالحيوان في جميع المناطق.
معالجة الأمر
كانت <<الوطن>> أشارت في وقت سابق إلى معاناة المواطنين من تلك الكلاب، ونشر في 1444/10/14 الموافق 2023/05/04، تحقيق بعنوان <<عودة الكلاب="" الضالة="" من="" بوابة="" خباش="">> وكذلك في عددها 1443/10/19 الموافق 2021/10/25م بعنوان <<الكلاب الضالة="" تحاصر="" بديع="" نجران="">> وبعددها في 1442/10/27 الموافق 2021/06/08، بعنوان <<الكلاب الضالة="" تفتك="" بأغنام="" جربة="" نجران="">>، ولم تتدخل الجهات المسؤولة لمعالجة الأمر رغم مطالبات ومناشدات الأهالي بالتدخل وإنهاء معاناتهم المستمرة، ووضع حل جذري لتلك المعضلة قبل حدوث كارثة؛ كما حدث في العديد من المناطق والتي شهدت أحداثا مأساوية، وكان آخرها نجاة طفلة صغيرة لا تتجاوز الـ5 سنوات بمنطقة الجوف بمنتصف شهر شوال 1444 من موت محقق بعد أن حاصرتها الكلاب الضالة.
حوادث لهجوم الكلاب الضالة
إنقاذ طفلة بعد تعرضها لإصابات خطيرة في الجوف 1444
وفاة طفل في عقير الأحساء مايو 2021
وفاة طفلة في الرياض مارس 2021
إنقاذ طفل في بريدة أبريل 2021
وفاة طفل في عرعر أغسطس 2019
إصابة طفل في الأحساء يونيو 2019
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