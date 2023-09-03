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هاجس الكلاب الضالة يحاصر أحياء نجران

9/3/2023 11:13:20 PM
(MENAFN- Al Watan) لا يزال هاجس الكلاب الضالة يؤرق معظم الأهالي بالعديد من أحياء منطقة نجران، إذ تنتشر الكلاب بمجموعات كبيرة وتتجول بين الأحياء والمنازل مما يقلق الأهالي على أطفالهم ومواشيهم.
حلول عاجلة
شدد أستاذ الفيروسات المشارك في كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد الحمادي، على تشكيل فريق عمل يضم نخبة من الأمانات ووزارة البيئة والزراعة والمياه ومختصين بيطريين وبيئيين لوضع حلول عاجلة ومناسبة لهذه المشكلة بطرق علمية صحيحة، يشترط فيها ألا تؤثر على النظام البيئي، ولا على المجتمع، ومراعاة الرفق بالحيوان في جميع المناطق.
معالجة الأمر
كانت <<الوطن>> أشارت في وقت سابق إلى معاناة المواطنين من تلك الكلاب، ونشر في 1444/10/14 الموافق 2023/05/04، تحقيق بعنوان <<عودة الكلاب="" الضالة="" من="" بوابة="" خباش="">> وكذلك في عددها 1443/10/19 الموافق 2021/10/25م بعنوان <<الكلاب الضالة="" تحاصر="" بديع="" نجران="">> وبعددها في 1442/10/27 الموافق 2021/06/08، بعنوان <<الكلاب الضالة="" تفتك="" بأغنام="" جربة="" نجران="">>، ولم تتدخل الجهات المسؤولة لمعالجة الأمر رغم مطالبات ومناشدات الأهالي بالتدخل وإنهاء معاناتهم المستمرة، ووضع حل جذري لتلك المعضلة قبل حدوث كارثة؛ كما حدث في العديد من المناطق والتي شهدت أحداثا مأساوية، وكان آخرها نجاة طفلة صغيرة لا تتجاوز الـ5 سنوات بمنطقة الجوف بمنتصف شهر شوال 1444 من موت محقق بعد أن حاصرتها الكلاب الضالة.
حوادث لهجوم الكلاب الضالة
إنقاذ طفلة بعد تعرضها لإصابات خطيرة في الجوف 1444
وفاة طفل في عقير الأحساء مايو 2021
وفاة طفلة في الرياض مارس 2021
إنقاذ طفل في بريدة أبريل 2021
وفاة طفل في عرعر أغسطس 2019
إصابة طفل في الأحساء يونيو 2019

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