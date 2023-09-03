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أمطار متوسطة والسودة الأقل حرارة بـ14 درجة

9/3/2023 11:13:20 PM
(MENAFN- Al Watan) هطلت أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة.
وسجلت مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والصمان والحفر 44 درجة مئوية، فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة بـ14 درجة مئوية، تليها أبها 18 درجة، والباحة وطريف والقريات 21 درجة، وتبوك والطائف 24 مئوية، فيما سجلت جدة والدمام وينبع والسودة وأبها والباحة والطائف أعلى رطوبة بنسبة 95 % و90 %.

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