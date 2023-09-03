أمطار متوسطة والسودة الأقل حرارة بـ14 درجة

أمطار متوسطة والسودة الأقل حرارة بـ14 درجة
التاريخ
9/3/2023 11:13:20 PM
(MENAFN- Al Watan) هطلت أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة.
وسجلت مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والصمان والحفر 44 درجة مئوية، فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة بـ14 درجة مئوية، تليها أبها 18 درجة، والباحة وطريف والقريات 21 درجة، وتبوك والطائف 24 مئوية، فيما سجلت جدة والدمام وينبع والسودة وأبها والباحة والطائف أعلى رطوبة بنسبة 95 % و90 %.
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