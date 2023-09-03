3 ملايين م2 لمشروع ألما أبحر

3 ملايين م2 لمشروع ألما أبحر
التاريخ
9/3/2023 11:13:20 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ العمل في مشروع ألما الواقع على منطقة أبحر بجدة، والذي يمتد على أكثر من 3 ملايين متر مربع، وترتكز فكرة المشروع على شق قنوات مائية مرتبطة بالبحر الأحمر تمتد عبر مناطق المشروع المختلفة، ستتشكل منها جزيرتان مائيتان، ويرتبط المشروع بشبكة طرق رئيسية مع المدينة، ويمر به واحد من أهم الطرق الرئيسية في منطقة أبحر الشمالية بعرض 100 متر، ويجري العمل على تمهيد البنية التحتية للمشروع.
ويحتوي مخطط مشروع ألما على 7 مناطق بتوفير قطع أراضٍ باستخدامات مختلطة، منها السكني والتجاري والترفيهي والفندقي، ويرتكز المشروع على عدد من المناطق والأحياء ومناطق جذب مميزة تشمل مراسي للقوارب واليخوت والمطاعم والمقاهي بإطلالة على الواجهة البحرية والساحات والمناطق المفتوحة المطلة مباشرة على البحر المفتوح والقنوات المائية، كذلك سيحتوي على منتجعات بحرية، إضافة إلى الخدمات والمرافق العامة، وسيربط المشروع خليج سلمان بعد تطويره مستقبلا بساحل البحر الأحمر عبر القنوات المائية.
بعد الانتهاء من المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه سيوفر قطع أراضي فضاء لتطويرها إلى مجمعات سكنية متكاملة وإقامة الأسواق والمرافق الحيوية من ملاعب وأماكن ترفيهية وفنادق ومرسى لليخوت، كما سيوفر المشروع وجهات سياحية من خلال نظام حدائقي وممشى مائي بطول 4.6 كم يربط الأحياء والحدائق والمتنزهات البحرية الرئيسية.
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