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3 ملايين م2 لمشروع ألما أبحر

9/3/2023 11:13:20 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ العمل في مشروع ألما الواقع على منطقة أبحر بجدة، والذي يمتد على أكثر من 3 ملايين متر مربع، وترتكز فكرة المشروع على شق قنوات مائية مرتبطة بالبحر الأحمر تمتد عبر مناطق المشروع المختلفة، ستتشكل منها جزيرتان مائيتان، ويرتبط المشروع بشبكة طرق رئيسية مع المدينة، ويمر به واحد من أهم الطرق الرئيسية في منطقة أبحر الشمالية بعرض 100 متر، ويجري العمل على تمهيد البنية التحتية للمشروع.
ويحتوي مخطط مشروع ألما على 7 مناطق بتوفير قطع أراضٍ باستخدامات مختلطة، منها السكني والتجاري والترفيهي والفندقي، ويرتكز المشروع على عدد من المناطق والأحياء ومناطق جذب مميزة تشمل مراسي للقوارب واليخوت والمطاعم والمقاهي بإطلالة على الواجهة البحرية والساحات والمناطق المفتوحة المطلة مباشرة على البحر المفتوح والقنوات المائية، كذلك سيحتوي على منتجعات بحرية، إضافة إلى الخدمات والمرافق العامة، وسيربط المشروع خليج سلمان بعد تطويره مستقبلا بساحل البحر الأحمر عبر القنوات المائية.
بعد الانتهاء من المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه سيوفر قطع أراضي فضاء لتطويرها إلى مجمعات سكنية متكاملة وإقامة الأسواق والمرافق الحيوية من ملاعب وأماكن ترفيهية وفنادق ومرسى لليخوت، كما سيوفر المشروع وجهات سياحية من خلال نظام حدائقي وممشى مائي بطول 4.6 كم يربط الأحياء والحدائق والمتنزهات البحرية الرئيسية.

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