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التنس للجميع يختتم منافساته

9/3/2023 11:13:19 PM

(MENAFN- Al Watan) اختتم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع برنامج <<التنس للجميع="">> وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للتنس ووزارة التعليم، في 30 مدرسة من مدارس الرياض وجدة والدمام، عبر 3 مراحل تضمنت تنظيم وإقامة البطولات للمشاركين في البرنامج، وتدريب المعلمين على مناهج تعليم ممارسة رياضة التنس، وفق نموذج تعليمي شامل لطلاب المدارس.
وكان الاتحاد السعودي للرياضة للجميع أطلق البرنامج المجتمعي <<التنس للجميع="">> مطلع يناير الماضي حيث بدأ البرنامج من خلال تدريب 30 معلمًا وتزويدهم بالأدوات اللازمة، كما بلغ عدد الطلاب المشاركين خلال الأسابيع الأربعة الأولى من إطلاق البرنامج، 12.143 طالبًا وطالبة في المدن الثلاث.
تهيئة وتدريب
عمل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع علـى تصميم برنامج <<التنس للجميع="">> بهدف تهيئة وتدريب طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من كلا الجنسين، ممن تتراوح أعمارهم بين 6-18 سنة، من سعوديين ومقيمين، لبناء مجتمع رياضي صحي من مختلف شرائح المجتمع، ضمن قالب تعليمي يتناسب مع الشريحة المستهدفة.
نهج تديربي
يقدم البرنامج نهجًا تدريبي جاذبًا ضمن المناهج الدراسية للمساهمة في تعزيز روح التنافس بين الجميع، فيما سيقوم الاتحاد السعودي للتنس بالتدريب والإشراف على اللاعبين المتميزين ضمن المرحلة القادمة وتهيئتهم للمشاركة في البطولات الدولية.
مجتمع صحي
يعمل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يعمل على تطبيق استراتيجية مجتمع صحي ورياضي تستهدف تشجيع مختلف القطاعات المجتمعية، من خلال تنظيم البرامج والفعاليات الرياضية وتطوير أداء الرياضة المدرسية، حيث قطع الاتحاد شوطًا طويلًا منذ تأسيسه في 2018 في تكوين الشراكات الداعمة للمبادرات الطموحة في البرامج الرياضية عبر خطط مستقبلية لبناء مجتمع صحي بمشاركة مجتمعية، وقد تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات التي أدت إلى زيادة حجم المشاركة المجتمعية في البرامج الرياضية.

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