التنس للجميع يختتم منافساته
التاريخ
9/3/2023 11:13:19 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع برنامج <<التنس للجميع="">> وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للتنس ووزارة التعليم، في 30 مدرسة من مدارس الرياض وجدة والدمام، عبر 3 مراحل تضمنت تنظيم وإقامة البطولات للمشاركين في البرنامج، وتدريب المعلمين على مناهج تعليم ممارسة رياضة التنس، وفق نموذج تعليمي شامل لطلاب المدارس.
وكان الاتحاد السعودي للرياضة للجميع أطلق البرنامج المجتمعي <<التنس للجميع="">> مطلع يناير الماضي حيث بدأ البرنامج من خلال تدريب 30 معلمًا وتزويدهم بالأدوات اللازمة، كما بلغ عدد الطلاب المشاركين خلال الأسابيع الأربعة الأولى من إطلاق البرنامج، 12.143 طالبًا وطالبة في المدن الثلاث.
تهيئة وتدريب
عمل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع علـى تصميم برنامج <<التنس للجميع="">> بهدف تهيئة وتدريب طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من كلا الجنسين، ممن تتراوح أعمارهم بين 6-18 سنة، من سعوديين ومقيمين، لبناء مجتمع رياضي صحي من مختلف شرائح المجتمع، ضمن قالب تعليمي يتناسب مع الشريحة المستهدفة.
نهج تديربي
يقدم البرنامج نهجًا تدريبي جاذبًا ضمن المناهج الدراسية للمساهمة في تعزيز روح التنافس بين الجميع، فيما سيقوم الاتحاد السعودي للتنس بالتدريب والإشراف على اللاعبين المتميزين ضمن المرحلة القادمة وتهيئتهم للمشاركة في البطولات الدولية.
مجتمع صحي
يعمل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يعمل على تطبيق استراتيجية مجتمع صحي ورياضي تستهدف تشجيع مختلف القطاعات المجتمعية، من خلال تنظيم البرامج والفعاليات الرياضية وتطوير أداء الرياضة المدرسية، حيث قطع الاتحاد شوطًا طويلًا منذ تأسيسه في 2018 في تكوين الشراكات الداعمة للمبادرات الطموحة في البرامج الرياضية عبر خطط مستقبلية لبناء مجتمع صحي بمشاركة مجتمعية، وقد تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات التي أدت إلى زيادة حجم المشاركة المجتمعية في البرامج الرياضية.
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