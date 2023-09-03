الأخضر يصل نيوكاسل

الأخضر يصل نيوكاسل
التاريخ
9/3/2023 11:13:19 PM
(MENAFN- Al Watan) وصلت بعثة المنتخب السعودي، إلى نيوكاسل، لتدشين معسكر يستمر حتى الـ12 من سبتمبر الحالي، بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، ويأتي المعسكر ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023.
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