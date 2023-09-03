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الأخضر يصل نيوكاسل

9/3/2023 11:13:19 PM
(MENAFN- Al Watan) وصلت بعثة المنتخب السعودي، إلى نيوكاسل، لتدشين معسكر يستمر حتى الـ12 من سبتمبر الحالي، بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، ويأتي المعسكر ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023.

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