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الدون يكتب التاريخ

9/3/2023 11:13:19 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل نجم النصر وقائده، البرتغالي كريستيانو رونالدو، تسجيل الأرقام القياسية في الدوري السعودي، بعد أن سجل هدفًا وصنع هدفين أمام الحزم، وبات الدون أول لاعب في تاريخ الدوري يسهم في 10 أهداف خلال أول 5 جولات، سجل 6 وصنع 4، إذ تبلغ مساهماته 70% من أهداف العالمي الـ15.
وتربع رونالدو على صدارة هدافي الدوري برصيد 6 أهداف، بجانب تصدره لأكثر لاعب قدم تمريرات حاسمة (4)، متساويًا مع زميله عبد الرحمن غريب.

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