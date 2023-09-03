الدون يكتب التاريخ
التاريخ
9/3/2023 11:13:19 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل نجم النصر وقائده، البرتغالي كريستيانو رونالدو، تسجيل الأرقام القياسية في الدوري السعودي، بعد أن سجل هدفًا وصنع هدفين أمام الحزم، وبات الدون أول لاعب في تاريخ الدوري يسهم في 10 أهداف خلال أول 5 جولات، سجل 6 وصنع 4، إذ تبلغ مساهماته 70% من أهداف العالمي الـ15.
وتربع رونالدو على صدارة هدافي الدوري برصيد 6 أهداف، بجانب تصدره لأكثر لاعب قدم تمريرات حاسمة (4)، متساويًا مع زميله عبد الرحمن غريب.
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