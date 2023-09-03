3 مؤلمة تغير مسار النقاط

3 مؤلمة تغير مسار النقاط
التاريخ
9/3/2023 11:13:19 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت الأهداف القاتلة حضورا مؤثرا وتأكيدا للنتائج، في 5 جولات من دوري روشن، إذ بلغ تسجيل 15 هدفا في الوقت الضائع، في وقت أكدت 12 هدفا لغة الانتصار، ولعبت 3 أهداف أخرى دورا مؤثرا في تغيير مسار النقاط في اللحظات الأخيرة.
صدارة
تصدرت الجولة الثانية تسجيل الأهداف القاتلة بـ7 أهداف، والجولة الثالثة ثانيا بـ4 أهداف، والجولة الخامسة ثالثا بـ3 أهداف، والجولة الرابعة رابعا بهدف وحيد، فيما غابت الجولة الأولى عن تسجيل الأهداف القاتلة في الوقت الضائع.
حسم
حسمت الأهداف القاتلة نتائج المباريات، وتفاوتت بين تأكيد الانتصار، والتأثير على النتيجة وتغيير مسارها، وشهدت 3 أهداف قاتلة تغيير النتائج في 3 مواجهات، منها مواجهتان لضمك أمام الرياض والفتح، تمثلت في تسجيل لاعب ضمك عبدالله العمار هدف فريقه الثالث أمام الرياض في الجولة الثانية <<90+10>>، بعد تعادل الفريقين 2/2، وحسم لاعب الأهلي الإيفواري فرانك كيسيه نقاط مواجهة الأخدود في الجولة الثالثة لمصلحة فريقه، بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد <<90+6>>، وسجل لاعب الفتح فراس البريكان هدف التعادل لفريقه في الجولة الرابعة، أمام ضمك <<90+2>>، فرضت معها اقتسام نقاط المباراة في الوقت الضائع، فيما شهدت بقية الأهداف عدم التأثير، وأكدت معها لغة انتصارات الأندية الأخرى.
- 15 هدفا قاتلا بعد التسعين
- 3 أهداف مؤثرة للأهداف القاتلة
- 11 هدفا أكدت الانتصارات
- الجولة الثانية تتصدر الأهداف القاتلة
- ضمك يتأثر بهدفين قاتلين.
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