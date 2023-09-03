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3 مؤلمة تغير مسار النقاط

9/3/2023 11:13:19 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت الأهداف القاتلة حضورا مؤثرا وتأكيدا للنتائج، في 5 جولات من دوري روشن، إذ بلغ تسجيل 15 هدفا في الوقت الضائع، في وقت أكدت 12 هدفا لغة الانتصار، ولعبت 3 أهداف أخرى دورا مؤثرا في تغيير مسار النقاط في اللحظات الأخيرة.
صدارة
تصدرت الجولة الثانية تسجيل الأهداف القاتلة بـ7 أهداف، والجولة الثالثة ثانيا بـ4 أهداف، والجولة الخامسة ثالثا بـ3 أهداف، والجولة الرابعة رابعا بهدف وحيد، فيما غابت الجولة الأولى عن تسجيل الأهداف القاتلة في الوقت الضائع.
حسم
حسمت الأهداف القاتلة نتائج المباريات، وتفاوتت بين تأكيد الانتصار، والتأثير على النتيجة وتغيير مسارها، وشهدت 3 أهداف قاتلة تغيير النتائج في 3 مواجهات، منها مواجهتان لضمك أمام الرياض والفتح، تمثلت في تسجيل لاعب ضمك عبدالله العمار هدف فريقه الثالث أمام الرياض في الجولة الثانية <<90+10>>، بعد تعادل الفريقين 2/2، وحسم لاعب الأهلي الإيفواري فرانك كيسيه نقاط مواجهة الأخدود في الجولة الثالثة لمصلحة فريقه، بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد <<90+6>>، وسجل لاعب الفتح فراس البريكان هدف التعادل لفريقه في الجولة الرابعة، أمام ضمك <<90+2>>، فرضت معها اقتسام نقاط المباراة في الوقت الضائع، فيما شهدت بقية الأهداف عدم التأثير، وأكدت معها لغة انتصارات الأندية الأخرى.
- 15 هدفا قاتلا بعد التسعين
- 3 أهداف مؤثرة للأهداف القاتلة
- 11 هدفا أكدت الانتصارات
- الجولة الثانية تتصدر الأهداف القاتلة
- ضمك يتأثر بهدفين قاتلين.

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