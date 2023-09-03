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سقوط مخجل لقطبي جدة

9/3/2023 11:13:19 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتلى الهلال صدارة دوري روشن للمحترفين للمرة الأولى خلال الموسم الحالي، واستفاد من سقوط قطبي جدة معا، وارتقى التعاون للوصافة وظلا الفريقان الوحيدان بدون خسارة بعد مرور 5 جولات، فيما تلقى الاتحاد والأهلي الخسارة الأولى، بعد أن سقطا أمام الهلال والفتح، وبقي ضمك والشباب والحزم بلا انتصارات من بين الفرق الـ18، كل ذلك حدث بنهاية الجولة الـ5 للدوري، التي واصل خلالها نتائجة الكبيرة، وشهدت وجود 3 أطقم للحكام الأجانب، وخرجت منها 3 أندية بلا بطاقات ملونة، وظهرت البطاقة الحمراء مجددا، وتصدر بنهايتها لاعب النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدافين وأفضل صناع اللعب، وتشارك 3 لاعبين في الأكثر صناعة للفرص.

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