سقوط مخجل لقطبي جدة
التاريخ
9/3/2023 11:13:19 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتلى الهلال صدارة دوري روشن للمحترفين للمرة الأولى خلال الموسم الحالي، واستفاد من سقوط قطبي جدة معا، وارتقى التعاون للوصافة وظلا الفريقان الوحيدان بدون خسارة بعد مرور 5 جولات، فيما تلقى الاتحاد والأهلي الخسارة الأولى، بعد أن سقطا أمام الهلال والفتح، وبقي ضمك والشباب والحزم بلا انتصارات من بين الفرق الـ18، كل ذلك حدث بنهاية الجولة الـ5 للدوري، التي واصل خلالها نتائجة الكبيرة، وشهدت وجود 3 أطقم للحكام الأجانب، وخرجت منها 3 أندية بلا بطاقات ملونة، وظهرت البطاقة الحمراء مجددا، وتصدر بنهايتها لاعب النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدافين وأفضل صناع اللعب، وتشارك 3 لاعبين في الأكثر صناعة للفرص.
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