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قمة إفريقيا: التنبؤ بالطقس هدف ملح

9/3/2023 11:13:19 PM
(MENAFN- Al Watan) تفتقر قارة إفريقيا الأكبر من مساحة الصين والهند والولايات المتحدة مجتمعة، للمنشآت الردارية لمتابعة الطقس، وهو ما يعرضها بشكل مستمر لكوارث مناخية مميتة ومكلفة، حيث تصل الأضرار إلى مليارات الدولارات، لذا تسعى قمة المناخ الإفريقية الأولى في كينيا لتسليط الضوء على القارة التي ستعاني أكثر من غيرها من تغير المناخ، ويعتبر الاستثمار الكبير لتكيفها مع تغير المناخ، بما في ذلك تحسين التنبؤات هدفًا ملحًا.
نظرًا لأنها تعاني من قلة جمع البيانات التي تدفع القرارات الحاسمة مثل موعد الزراعة - ومتى يجب الفرار، فهي تمتلك فقط 37 منشأة رادارية لتتبع الطقس، وهي أداة أساسية إلى جانب بيانات الأقمار الصناعية ومراقبة السطح، وفقًا لقاعدة بيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
المخاطر المناخية
وقال أساف تزاكور، الباحث في مركز دراسة المخاطر الوجودية بجامعة كامبريدج: <<القارة، بشكل="" عام،="" في="" نقطة="" عمياء="" بشأن="" المخاطر="" المناخية="">>. وفي أغسطس حذر هو وزملاؤه في تعليق لمجلة نيتشر من أن تغير المناخ سيكلف إفريقيا أكثر من 50 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2050. وبحلول ذلك الوقت، من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان إفريقيا.
وبين أن عدم القدرة على تتبع حالة الطقس والتنبؤ بها على نطاق واسع يؤثر على خيارات التنمية الرئيسية، حيث كان تعليقهم: <<لا جدوى="" من="" الاستثمار="" في="" المزارع،="" إذا="" كانت="" الفيضانات="" ستجرفها="" ببساطة="">>.
متطورة نسبيا
وتعد كينيا، التي تستضيف قمة المناخ، واحدة من الدول القليلة في إفريقيا التي يُنظر إليها على أنها تتمتع بخدمات مناخية متطورة نسبيًا، إلى جانب جنوب إفريقيا والمغرب. وخصصت كينيا حوالي 12 مليون دولار هذا العام لخدمات الأرصاد الجوية، وفقًا للخزانة الوطنية. وفي المقابل، بلغ طلب ميزانية هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية للعام المالي 2023 1.3 مليار دولار.
كما أن المساحة الشاسعة للقارة الإفريقية المكونة من 54 دولة غير مخدومة وغير محذرة نسبيًا.
وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في عام 2019: <<على الرغم="" من="" أنها="" تغطي="" خمس="" إجمالي="" مساحة="" اليابسة="" في="" العالم،="" إلا="" أن="" إفريقيا="" لديها="" شبكة="" المراقبة="" البرية="" الأقل="" تطورًا="" بين="" جميع="" القارات،="" وهي="" في="" حالة="" متدهورة="">>.

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