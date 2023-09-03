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إعصار هايكوي يصل تايوان

9/3/2023 11:13:18 PM
(MENAFN- Al Watan) توقف جزء كبير من جنوب تايوان عن العمل مع اجتياح إعصار هايكوي البلدات والأراضي الزراعية، وتم حث السكان على البقاء في منازلهم وتعليق الرحلات الجوية والنقل بالسكك الحديدية وخدمات العبارات والفصول الدراسية والفعاليات الخارجية، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.
ووصلت العاصفة إلى اليابسة في مقاطعة تايتونج على الساحل الشرقي المواجه للمحيط الهادئ حوالي الساعة 3 بعد الظهر (0700 بتوقيت جرينتش)، مصحوبة برياح تبلغ سرعتها 155 كيلومترًا في الساعة (96 ميلاً في الساعة)، وعواصف تبلغ سرعتها 190 كيلومترًا في الساعة (120 ميلاً في الساعة).
وأدت الرياح والأمطار الغزيرة إلى دخول أبواب غير آمنة، واقتلعت الأشجار -واحدة منها على الأقل سحقت شاحنة صغيرة متوقفة– وتسببت في فيضانات في بعض المناطق المنخفضة.
وتم إجلاء ما يقرب من 4000 شخص من المجتمعات الجبلية المعرضة لخطر كبير من الانهيارات الأرضية والفيضانات، وفقا لوزارة الداخلية.
وانقطعت الكهرباء مؤقتًا عن نحو 75 ألف منزل في مقاطعتي تايتونج وهوالين على طول الساحل الشرقي، وانهار بيت ضيافة في جرين آيلاند قبالة الساحل مباشرة، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وبدا أن الأضرار الجسيمة كانت طفيفة، وظلت بعض المتاجر مفتوحة، جزئيًا للتخلص من الفواكه والخضراوات المزروعة محليًا، والتي كانت ستضيع لولا ذلك.

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