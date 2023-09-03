إعصار هايكوي يصل تايوان

إعصار هايكوي يصل تايوان
التاريخ
9/3/2023 11:13:18 PM
(MENAFN- Al Watan) توقف جزء كبير من جنوب تايوان عن العمل مع اجتياح إعصار هايكوي البلدات والأراضي الزراعية، وتم حث السكان على البقاء في منازلهم وتعليق الرحلات الجوية والنقل بالسكك الحديدية وخدمات العبارات والفصول الدراسية والفعاليات الخارجية، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.
ووصلت العاصفة إلى اليابسة في مقاطعة تايتونج على الساحل الشرقي المواجه للمحيط الهادئ حوالي الساعة 3 بعد الظهر (0700 بتوقيت جرينتش)، مصحوبة برياح تبلغ سرعتها 155 كيلومترًا في الساعة (96 ميلاً في الساعة)، وعواصف تبلغ سرعتها 190 كيلومترًا في الساعة (120 ميلاً في الساعة).
وأدت الرياح والأمطار الغزيرة إلى دخول أبواب غير آمنة، واقتلعت الأشجار -واحدة منها على الأقل سحقت شاحنة صغيرة متوقفة– وتسببت في فيضانات في بعض المناطق المنخفضة.
وتم إجلاء ما يقرب من 4000 شخص من المجتمعات الجبلية المعرضة لخطر كبير من الانهيارات الأرضية والفيضانات، وفقا لوزارة الداخلية.
وانقطعت الكهرباء مؤقتًا عن نحو 75 ألف منزل في مقاطعتي تايتونج وهوالين على طول الساحل الشرقي، وانهار بيت ضيافة في جرين آيلاند قبالة الساحل مباشرة، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وبدا أن الأضرار الجسيمة كانت طفيفة، وظلت بعض المتاجر مفتوحة، جزئيًا للتخلص من الفواكه والخضراوات المزروعة محليًا، والتي كانت ستضيع لولا ذلك.
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