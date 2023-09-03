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خطر ترمب على الشهود والمحلفين

9/3/2023 11:13:18 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن جلين كيرشنر - المدعي العام السابق للجيش الأمريكي والمحلل القانوني الحالي لشبكة MSNBC -أن الرئيس السابق دونالد ترمب يمثل <<خطرًا>>، حيث يشكل تهديدا على الشهود والمحلفين في لوائح الاتهام الأربع المستمرة. وقال: <<أشعر بالقلق="" من="" أن="" القضاة="" لم="" يتدخلوا="" بعد="" لمعالجة="" الخطر="">> وأضاف <<آمل أن="" يدرك="" القضاة="" في="" مرحلة="" ما="" أن="" دونالد="" ترمب="" يشكل="" خطراً="" على="" المجتمع="" ويجب="" احتجازه="" في="" انتظار="" المحاكمة="" لأن="" ذلك="" سيبدأ="" في="" تحييد="" التهديد="">>.
تأتي تصريحات كيرشنر في أعقاب عدة حالات شن فيها ترمب هجمات على وسائل التواصل الاجتماعي على المدعين العامين بما في ذلك المستشار الخاص جاك سميث، والمدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، والمدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، والمدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس.
التحقيق والاتهام
وفي أغسطس، قال مسؤولون في جورجيا إنهم يحققون في التهديدات الموجهة إلى كبار المحلفين الذين وجهوا الاتهام إلى ترامب و18 آخرين.
وبين كيرشنر أن التعامل مع منظمة إجرامية ربطها بـ 30 جريمة قتل، حيث كانت هناك هيئة محلفين مجهولة وإجراءات أمنية أخرى مطبقة بسبب <<الخطر>> الذي تشكله المجموعة. وقال: <<ما زالوا="" يصلون="" إلى="" بعض="" المحلفين،="" وكان="" لا="" بد="" من="" فصل="" بعض="" المحلفين="" في="" منتصف="" المحاكمة="">>، مضيفًا أنه نظر في قضايا <<بأكثر الإجراءات="" الأمنية="" صرامة="">> في واشنطن.
و<<لدي قلق="" أكبر="" بشأن="" دونالد="" ترمب="" لأن="" نطاقه="" واسع="" جدًا،="" وأتباعه="" مسعورون="" جدًا="" في="" بعض="" الأحيان="" ومنفصلون="" جدًا="" عن="" الواقع="">>.

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