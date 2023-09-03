خطر ترمب على الشهود والمحلفين
التاريخ
9/3/2023 11:13:18 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن جلين كيرشنر - المدعي العام السابق للجيش الأمريكي والمحلل القانوني الحالي لشبكة MSNBC -أن الرئيس السابق دونالد ترمب يمثل <<خطرًا>>، حيث يشكل تهديدا على الشهود والمحلفين في لوائح الاتهام الأربع المستمرة. وقال: <<أشعر بالقلق="" من="" أن="" القضاة="" لم="" يتدخلوا="" بعد="" لمعالجة="" الخطر="">> وأضاف <<آمل أن="" يدرك="" القضاة="" في="" مرحلة="" ما="" أن="" دونالد="" ترمب="" يشكل="" خطراً="" على="" المجتمع="" ويجب="" احتجازه="" في="" انتظار="" المحاكمة="" لأن="" ذلك="" سيبدأ="" في="" تحييد="" التهديد="">>.
تأتي تصريحات كيرشنر في أعقاب عدة حالات شن فيها ترمب هجمات على وسائل التواصل الاجتماعي على المدعين العامين بما في ذلك المستشار الخاص جاك سميث، والمدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، والمدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، والمدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس.
التحقيق والاتهام
وفي أغسطس، قال مسؤولون في جورجيا إنهم يحققون في التهديدات الموجهة إلى كبار المحلفين الذين وجهوا الاتهام إلى ترامب و18 آخرين.
وبين كيرشنر أن التعامل مع منظمة إجرامية ربطها بـ 30 جريمة قتل، حيث كانت هناك هيئة محلفين مجهولة وإجراءات أمنية أخرى مطبقة بسبب <<الخطر>> الذي تشكله المجموعة. وقال: <<ما زالوا="" يصلون="" إلى="" بعض="" المحلفين،="" وكان="" لا="" بد="" من="" فصل="" بعض="" المحلفين="" في="" منتصف="" المحاكمة="">>، مضيفًا أنه نظر في قضايا <<بأكثر الإجراءات="" الأمنية="" صرامة="">> في واشنطن.
و<<لدي قلق="" أكبر="" بشأن="" دونالد="" ترمب="" لأن="" نطاقه="" واسع="" جدًا،="" وأتباعه="" مسعورون="" جدًا="" في="" بعض="" الأحيان="" ومنفصلون="" جدًا="" عن="" الواقع="">>.
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