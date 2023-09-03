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دعم المؤلف السعودي بتجهيز 37 كتابا للنشر

9/3/2023 11:13:18 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الموسوعة العالمية للأدب العربي <<أدب>> الدفعة الثانية من كتب مبادرة مئة كتاب التي يدعمها ويشرف عليها الصندوق الثقافي، وهي إحدى المبادرات الثقافية التي تستهدف القطاع الثقافي في المملكة الذي يشهد حراكا غير مسبوق.
تبلغ أعداد كتب هذه الدفعة 37 كتابا في مجالات مختلفة من الشعر والقصص والكتب الفكرية والثقافية والفلسفية لمؤلفين سعوديين، وبذلك يصبح عدد الكتب الجاهزة للنشر في هذه المبادرة حتى الآن أكثر من 60 كتابا.
أهمية المبادرة
عن هذه المبادرة وكيفية التعرف عليها يتحدث الكاتب والقاص السعودي أحمد بوقري قائلا: <<الحقيقة لم="" أكن="" على="" علمٍ="" بها="" قبل="" أن="" يحدثني="" عنها="" الصديق="" العزيز="" المبدع="" الرمز="" محمد="" علوان="" الذي="" رحل="" عنا="" قبل="" أيام="" وترك="" لي="" دمعة="" كبيرة="" ووجعاً="" في="" القلب،="" لأنه="" هو="" الذي="" طلب="" مني="" المشاركة="" في="" المبادرة="" بعمل="" إبداعي="" أو="" نقدي،="" وهو="" الذي="" لم="" يسمح="" له="" الرحيل="" المفاجئ="" للأسف="" أن="" يرى="" إصداره="" (موز="" ريدة)="" ويحتفل="" به="" معنا="">>.
وعن أهمية المبادرة يرى أنها واحدة من المبادرات المهمة والمفرحة التي تلقيناها في مشهدنا الثقافي مؤخراً نحن المثقفين، كونها ممتلئة بطموحٍ عالٍ في حراك نشر متميز، مضيفا أنه تقدم إلى المبادرة بمجموعته القصصية (ورقة حجر)، وجاءه القبول في أيامٍ قليلة، وتم إكمال الإجراءات المطلوبة في سرعة قياسية، وأُنجز الإصدار في ظرف أسابيع قليلة، بشكلٍ مدهش وحِرفي من قبل فريق المبادرة النشط والدؤوب بحق.
تجربة النشر
يقول الشاعر المبدع إبراهيم مبارك عن المبادرة إنها: واحدة من أنبل المبادرات التي قدمتها وزارة الثقافة للكُتاب والمبدعين، والتي تشرف عليها دار أدب، بدعم من الصندوق الثقافي، وتجربتي مع دار أدب هي ثالث تجربة شعرية صدرت، بعد أن تنقلت في أكثر من دار، والحقيقة أنها كانت أجملها، وذلك بفضل القائمين على الدار والمهنية العالية، والمرونة في التعامل والتواصل.
من جانبه أكّد الدكتور صالح الحربي الذي نشر في المبادرة كتابه النقدي <<أوجه مختلفة="">> أنّ تواصل اللجنة العلمية ومتابعة فريق النشر كان سريعا بشكل يبهج المؤلف ويشعره أن ثمة من يهتم بإخراج عمله بأبهى حلة.
وعن تجربته في النشر في هذه المبادرة يتحدث الكاتب والشاعر عبدالرحمن الشهري بأنها كانت تجربة سلسة وثرية، ومحرضة على تجارب أخرى في المستقبل. وكانت من السهولة واليسر، والدقة في المواعيد، والسرعة في الإنجاز، والصبر على التعديلات، بحيث ساهمت في إخراج الكتاب في أحسن صورة.
مشروع جديد
الدكتور الشاعر حسن عبده صميلي من المسجلين في المبادرة وعبر عن رؤيته لها قائلا: إنَّ هذا المشروع الجديد في فكرته ومحتواه؛ الذي يأتي بتنظيم واعٍ من الموسوعة العالمية للأدب العربي (أدب)، وبدعم مباشر من وزارة الثقافة؛ هو مشروع لا يكتفي بإبراز النماذج الإبداعية السعودية فقط؛ بل يؤسس لمنهجية فريدة في تقديم الكتاب السعودي؛ ليكون مواكبًا لتطلعات رؤية 2030.
يذكر أن هذه المبادرة التي يدعمها الصندوق الثقافي لاقت قبولا وترحابا من المجتمع الثقافي السعودي منذ انطلاقتها الأولى، وقد عبر كثير منهم ممن لم ينضموا للمشاركة فيها عن سعادتهم وشكرهم للصندوق الثقافي، فالشاعر السعودي عيد الحجيلي اعتبرها خطوة جميلة في طريق الحراك الأدبي في بلادنا.
فرصة للمؤلفين
أما الروائي السعودي جابر مدخلي فقال إنها فرصة للمؤلفين والمؤلفات السعوديين، تخيل أنك تكتب عملك وأنت مطمئن بأن خلفك وإلى جوارك مبادرة مئة كتاب.. برأيي إنها فرصة للكتابة بسكينة، بينما اعتبرها الشاعر السعودي الكبير جاسم الصحيح حلما جميلا راود المثقفين السعوديين والشعراء في وطننا الحبيب، وها هو الحلم يصبح حقيقة.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لجمعية الأدب عبدالله مفتاح: تعد مبادرة مئة كتاب التي دعمها الصندوق الثقافي من المبادرات النوعية التي شهدها الوسط الثقافي السعودي، وكانت وما تزال أصداؤها الجميلة تملأ نفوس المثقفين والمبدعين غبطة وسرورا.
ومن المتوقع أن تشارك جميع هذه الإصدارات وهي قرابة 60 إصدارا في معرض الرياض الدولي للكتاب نهاية هذا الشهر، وبذلك تصبح المقاعد المتبقية في المبادرة محدودة وتنتظر مؤلفين مبدعين يختتمون هذا العرس الثقافي البهيج.
- مبادرة الموسوعة العالمية للأدب العربي <<أدب>>
- تهدف إلى تشجيع الكتاب السعوديين
- دعم محتواهم والمحتوى العربي بصفة عامة
- افتتحت باب التسجيل للمؤلفين السعوديين الراغبين في طباعة كتبهم الجديدة بدعم من الصندوق الثقافي
- تستهدف المبادرة طباعة ونشر 100 كتاب في مختلف المجالات الأدبية والعلمية والعلوم الإنسانية.

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