دعم المؤلف السعودي بتجهيز 37 كتابا للنشر

دعم المؤلف السعودي بتجهيز 37 كتابا للنشر
التاريخ
9/3/2023 11:13:18 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الموسوعة العالمية للأدب العربي <<أدب>> الدفعة الثانية من كتب مبادرة مئة كتاب التي يدعمها ويشرف عليها الصندوق الثقافي، وهي إحدى المبادرات الثقافية التي تستهدف القطاع الثقافي في المملكة الذي يشهد حراكا غير مسبوق.
تبلغ أعداد كتب هذه الدفعة 37 كتابا في مجالات مختلفة من الشعر والقصص والكتب الفكرية والثقافية والفلسفية لمؤلفين سعوديين، وبذلك يصبح عدد الكتب الجاهزة للنشر في هذه المبادرة حتى الآن أكثر من 60 كتابا.
أهمية المبادرة
عن هذه المبادرة وكيفية التعرف عليها يتحدث الكاتب والقاص السعودي أحمد بوقري قائلا: <<الحقيقة لم="" أكن="" على="" علمٍ="" بها="" قبل="" أن="" يحدثني="" عنها="" الصديق="" العزيز="" المبدع="" الرمز="" محمد="" علوان="" الذي="" رحل="" عنا="" قبل="" أيام="" وترك="" لي="" دمعة="" كبيرة="" ووجعاً="" في="" القلب،="" لأنه="" هو="" الذي="" طلب="" مني="" المشاركة="" في="" المبادرة="" بعمل="" إبداعي="" أو="" نقدي،="" وهو="" الذي="" لم="" يسمح="" له="" الرحيل="" المفاجئ="" للأسف="" أن="" يرى="" إصداره="" (موز="" ريدة)="" ويحتفل="" به="" معنا="">>.
وعن أهمية المبادرة يرى أنها واحدة من المبادرات المهمة والمفرحة التي تلقيناها في مشهدنا الثقافي مؤخراً نحن المثقفين، كونها ممتلئة بطموحٍ عالٍ في حراك نشر متميز، مضيفا أنه تقدم إلى المبادرة بمجموعته القصصية (ورقة حجر)، وجاءه القبول في أيامٍ قليلة، وتم إكمال الإجراءات المطلوبة في سرعة قياسية، وأُنجز الإصدار في ظرف أسابيع قليلة، بشكلٍ مدهش وحِرفي من قبل فريق المبادرة النشط والدؤوب بحق.
تجربة النشر
يقول الشاعر المبدع إبراهيم مبارك عن المبادرة إنها: واحدة من أنبل المبادرات التي قدمتها وزارة الثقافة للكُتاب والمبدعين، والتي تشرف عليها دار أدب، بدعم من الصندوق الثقافي، وتجربتي مع دار أدب هي ثالث تجربة شعرية صدرت، بعد أن تنقلت في أكثر من دار، والحقيقة أنها كانت أجملها، وذلك بفضل القائمين على الدار والمهنية العالية، والمرونة في التعامل والتواصل.
من جانبه أكّد الدكتور صالح الحربي الذي نشر في المبادرة كتابه النقدي <<أوجه مختلفة="">> أنّ تواصل اللجنة العلمية ومتابعة فريق النشر كان سريعا بشكل يبهج المؤلف ويشعره أن ثمة من يهتم بإخراج عمله بأبهى حلة.
وعن تجربته في النشر في هذه المبادرة يتحدث الكاتب والشاعر عبدالرحمن الشهري بأنها كانت تجربة سلسة وثرية، ومحرضة على تجارب أخرى في المستقبل. وكانت من السهولة واليسر، والدقة في المواعيد، والسرعة في الإنجاز، والصبر على التعديلات، بحيث ساهمت في إخراج الكتاب في أحسن صورة.
مشروع جديد
الدكتور الشاعر حسن عبده صميلي من المسجلين في المبادرة وعبر عن رؤيته لها قائلا: إنَّ هذا المشروع الجديد في فكرته ومحتواه؛ الذي يأتي بتنظيم واعٍ من الموسوعة العالمية للأدب العربي (أدب)، وبدعم مباشر من وزارة الثقافة؛ هو مشروع لا يكتفي بإبراز النماذج الإبداعية السعودية فقط؛ بل يؤسس لمنهجية فريدة في تقديم الكتاب السعودي؛ ليكون مواكبًا لتطلعات رؤية 2030.
يذكر أن هذه المبادرة التي يدعمها الصندوق الثقافي لاقت قبولا وترحابا من المجتمع الثقافي السعودي منذ انطلاقتها الأولى، وقد عبر كثير منهم ممن لم ينضموا للمشاركة فيها عن سعادتهم وشكرهم للصندوق الثقافي، فالشاعر السعودي عيد الحجيلي اعتبرها خطوة جميلة في طريق الحراك الأدبي في بلادنا.
فرصة للمؤلفين
أما الروائي السعودي جابر مدخلي فقال إنها فرصة للمؤلفين والمؤلفات السعوديين، تخيل أنك تكتب عملك وأنت مطمئن بأن خلفك وإلى جوارك مبادرة مئة كتاب.. برأيي إنها فرصة للكتابة بسكينة، بينما اعتبرها الشاعر السعودي الكبير جاسم الصحيح حلما جميلا راود المثقفين السعوديين والشعراء في وطننا الحبيب، وها هو الحلم يصبح حقيقة.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لجمعية الأدب عبدالله مفتاح: تعد مبادرة مئة كتاب التي دعمها الصندوق الثقافي من المبادرات النوعية التي شهدها الوسط الثقافي السعودي، وكانت وما تزال أصداؤها الجميلة تملأ نفوس المثقفين والمبدعين غبطة وسرورا.
ومن المتوقع أن تشارك جميع هذه الإصدارات وهي قرابة 60 إصدارا في معرض الرياض الدولي للكتاب نهاية هذا الشهر، وبذلك تصبح المقاعد المتبقية في المبادرة محدودة وتنتظر مؤلفين مبدعين يختتمون هذا العرس الثقافي البهيج.
- مبادرة الموسوعة العالمية للأدب العربي <<أدب>>
- تهدف إلى تشجيع الكتاب السعوديين
- دعم محتواهم والمحتوى العربي بصفة عامة
- افتتحت باب التسجيل للمؤلفين السعوديين الراغبين في طباعة كتبهم الجديدة بدعم من الصندوق الثقافي
- تستهدف المبادرة طباعة ونشر 100 كتاب في مختلف المجالات الأدبية والعلمية والعلوم الإنسانية.
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