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القوة الناعمة السعودية.. تقدم مذهل في العلاقات العالمية والشهرة والسمعة والتأثير

9/3/2023 11:13:18 PM
(MENAFN- Al Watan) حللت شركة <<يونيكوم>> الاستشارية المتخصصة في إعداد وتنفيذ استراتيجيات التواصل والابتكار، عبر نخبة من المستشارين والخبراء الدوليين، تقدم المملكة العربية السعودية في تقرير <<براند فاينانس="">> للقوة الناعمة العالمية لعام 2023، حيث كشف تقرير الشركة عن عوامل عدة وراء التقدم السعودي، من أبرزها التقدم في العلاقات العالمية الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فضلا عن تقدم الرياض في مؤشرات بارزة مثل الشهرة والسمعة والتأثير.
7 عوامل
أسهمت 7 عوامل وفقا لشركة <<يونيكوم>> للتقدم السعودي تمثلت في العلاقات العالمية التي بذلها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مع مجموعة من الدول من خلال تقوية جوانب دبلوماسية واقتصادية أسهمت بشكل كبير في تقدم تقييم السعودية في مؤشر العلاقات مع العالم.
أما العامل الثاني فتمثل في رؤية السعودية 2030 ومشاريعها والاستقطابات العالمية التي لها دور مؤثر في ارتفاع المؤشر الفرعي في التقييم مما انعكس على تقدم واضح في الترتيب العام للمؤشر.
أما العامل الثالث فهو الحوكمة التي تميزت بها السعودية في صناعة القرار، وكان لها دور مؤثر في عملية التقدم من خلال التجارب المهمة للمشاريع النوعية.
ورابعا العناية السعودية بالتراث والثقافة التي أسهمت في تقدم المملكة على دول تملك ثقافة وتاريخًا معروفًا في العالم وهو مصدر سمعة مهمة عالميًا، وكذلك التقدم السعودي في مجال الإعلام والاتصال الذي كان جيدًا مقارنة بالعام الماضي وربما العناية به ستعطي المزيد من التقدم السهل في هذا المؤشر.
وسادسًا عامل الاستدامة التي تتمتع بها السعودية في قراراتها ومشاريعها ورؤيتها حيث تعتبر مؤثرًا قويًا في تقدم المؤشر، وهو ما أعطى أثرًا على التقدم في هذا العام.
وأخيرًا التجارة والأعمال التي تعتبر واحدة من المؤشرات القوية للسعودية، إذ أسهمت بشكل كبير في تقدم المملكة لأن الدور الاقتصادي هو دور سيادي عالمي يترك أثرًا نوعيًا وذا مكانة عالية في القوة الناعمة السعودية، سواء كان ذلك على مستوى الاتفاقيات الاقتصادية أو الاقتصاد السعودي المتين في أذرعه المستدامة مثل صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو.
كما أضاف تقرير <<براند فاينانس="">> عناصر أخرى أسهمت في زيادة القوة الناعمة للسعودية، شملت تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتنويع مصادر الاقتصاد بموجب رؤية المملكة 2030.
تقدم 5 مراكز
واحتلت المملكة المرتبة 19 من بين 121 دولة وذلك بعد تقدمها 5 مراكز عن عام 2022، ودخلت رسميًا ضمن أعلى 20 دولة في العالم، حيث حازت على درجة تقييم العام الحالي 51.3 من مائة.
وفيما يخص قيمة العلامة التجارية الوطنية فقد بلغت في 2022 نحو 770 مليار دولار، وارتفع هذا الرقم إلى 941 مليار دولار في عام 2023.
التقييم حسب المؤشرات
وحصلت السعودية من خلال التقرير على 5.8 درجات من عشرة في العلاقات العالمية وتقدمت في الألفة والشهرة بواقع 6.3 وحصلت على درجة 6.2 في السمعة و5.4 في التأثير.
كما حققت 5.7 في التجارة والأعمال و4.4 في الحوكمة و3.9 في التراث والثقافة و3.6 في الإعلام والاتصال و3.9 في مؤشر الناس والقيم و5.1 في الاستدامة وأخيرًا حصلت على 3.3 في التعليم والعلوم.
السعودية كقوة ناعمة بالشرق الأوسط
تصدرت المملكة دول الشرق الأوسط في القوة الناعمة وتقدمت على دول مثل قطر وإسرائيل والكويت وحققت مراكز متقدمة في مؤشرات الألفة والشهرة والسمعة والتأثير والعلاقات الدولية، كما أنه من بين أقوى 10 شركات في المنطقة هناك 5 شركات سعودية هي أرامكو والاتصالات السعودية ومصرف الراجحي وسابك والبنك الأهلي.
ما هي القوة الناعمة؟
تُعرّف القوة الناعمة على أنها استعمال تقنيات الجاذبية الإيجابية والإقناع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسة الخارجية. وتمتاز القوة الناعمة بتجنب استخدام الوسائل التقليدية التي تعتمد على مفهوم الجزرة والعصا، وتركز بدلا من ذلك على التأثير من خلال تشكيل الشبكات العالمية وتقديم الرؤى السردية المقنعة وإعداد القواعد الدولية واستغلال الموارد التي تعزز الجاذبية الطبيعية للدولة.
ومن زاوية أخرى يمكن تعريف هذه القوة على أنها سعي الدول للتأثير على شعوب البلدان الأخرى من خلال استثمار علاماتها الوطنية في الأنشطة المتعلقة بالعلاقات العامة وترويج ثقافتها وسياستها الداخلية.
دول تجاوزتها السعودية في التقرير
الدولة الترتيب التقييم
السعودية 19 51.3
بلجيكا 20 51.2
سنغافورة 21 51.0
فنلندا 22 50.7
تركيا 23 50.4
قطر 24 49.9
التقييم حسب المؤشرات (من 10)
5.8 العلاقات العالمية
6.3 الألفة والشهرة
6.2 السمعة
5.4 التأثير
5.7 التجارة والأعمال
4.4 الحوكمة
3.9 التراث والثقافة
3.6 الإعلام والاتصال
3.9 الناس والقيم
5.1 الاستدامة
3.3 التعليم والعلوم

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