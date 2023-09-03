نجران والشمالية الأكثر استخداما للمياه المعالجة

نجران والشمالية الأكثر استخداما للمياه المعالجة
التاريخ
9/3/2023 11:13:18 PM
(MENAFN- Al Watan) فاقت كميات مياه الصرف الصحي المعالجة المعاد استخدامها إجمالي الإنتاج، حيث بلغت المياه المعاد استخدامها 434.359.729.85 م3، مقابل 1.925.891.272 م3 إجمالي الإنتاج، في وقت بلغ إجمالي إعادة الاستخدام 23%، وتصدرت منطقة نجران مناطق المملكة في إعادة الاستخدام بـ85%.
كميات مستهلكة
كشف تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة للعام الماضي، ارتفاع الكمية المستهلكة من مياه الصرف الصحي المعالجة للاستخدام الزراعي والصناعي، حيث بلغت 434.314.540 مليون م3، مقارنة بعام 2021 التي بلغت 419 مليون م3، منها 412.113.820.08 مليون م3 كميات مستهلكة للاستخدام الزراعي مقابل 22.200.724.92 مليون م3 للاستخدام الصناعي، وتصدرت المنطقة الشرقية إجمالي الكمية المستهلكة من مياه الصرف الصحي المعالجة للاستخدام الزراعي والصناعي بـ181.247.001 مليون م3، وحلت المدينة المنورة ثانيا بـ115.412.037 مليون م3، والرياض ثالثا بـ45.690.168 مليون م3، والقصيم رابعا بـ32.319.062 مليون م3، وعسير خامسا بـ24.044.198 مليون م3.
الرياض تتصدر
تصدرت الرياض إجمالي الإنتاج لمياه الصرف الصحي المعالجة المعاد استخدامها بـ596.246.784 مليون م3، وحلت مكة المكرمة ثانيا بـ466.182.118 مليون م3، والشرقية ثالثا بـ437.545.312 مليون م3، والمدينة المنورة رابعا بـ115.969.647 مليون م3، وعسير خامسا بـ89.897.469 مليون م3، وسيطرت نجران على النسبة الأعلى من إعادة الاستخدام بـ85%، وحلت الحدود الشمالية ثانيا بـ69%، والجوف ثالثا بـ53%، وجازان رابعا بـ51%، والقصيم خامسا بـ47%.
الصرف الصحي
434.359.729.85 مياه معاد استخدامها
1.925.891.272 م3 إجمالي الإنتاج
434 مليون م3 كميات مستهلكة للاستخدام الزراعي والصناعي
412 مليون م3 استخدام زراعي
22 مليون م3 استخدام صناعي
الأكثر إنتاجا:
الرياض: 596 مليون م3
مكة المكرمة: 466 مليون م3
الشرقية: 437 مليون م3
المدينة المنورة: 115 مليون م3
عسير: 89 مليون م3
الأكثر إعادة استخدام:
نجران: 85%
الحدود الشمالية: 69%
الجوف: 53%
جازان: 51%
القصيم: 47%
MENAFN03092023000089011017ID1107001737
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