Monday, 04 September 2023 09:50 GMT

روضات ترفض المصابين بالتوحد

9/3/2023 11:13:18 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجود 1200 مركز ضيافة للأطفال في مختلف مناطق المملكة، أكد عدد من الأسر لـ<<الوطن>> أن الروضات والحضانات ترفض قبول أبنائهم لمن لديه طيف توحد أو تأخر بالنطق أو فرط حركة، بينما الروضات التي توفر الدمج عددها قليل وأسعارها باهظة، ويلجأ بعضها إلى استغلال حاجة الأسرة، ودوامها قصير لا يتناسب مع أولياء الأمور الموظفين، إضافة إلى أن الجلسات الخاصة في مراكز النطق والتخاطب مكلفة جدًا وأسعارها مبالغ فيها.
كوادر مؤهلة
طالبت الأسر بقبول أطفالهم بالروضات جميعها وتوفير كوادر مؤهلة بالتربية الخاصة في الحضانات العادية ورفع وعي منسوبي الحضانات عن طيف التوحد وكيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال ووجود دوام في تلك الروضات أو الحضانات يراعي دوام الأسر.
مراكز ضيافة الأطفال تأهيل أصحاب الإعاقات المتوسطة والشديدة ومرضى التوحد
إمكانية مع بداية كل ترم دراسي 1200 مركز من عمر الولادة إلى 10 سنوات
تستقبل ذوي الإعاقة البسيطة
ضيافة الأطفال
أوضح المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي لـ<<الوطن>>، أن الوزارة تشرف على مراكز ضيافة الأطفال الأهلية التي تقدم خدماتها للأطفال من عمر الولادة إلى 10 سنوات، وتعمل من 6 صباحًا الى 10 مساء، وحسب المادة الثامنة عشرة من الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية تستقبل هذه المراكز الأطفال من ذوي الإعاقة البسيطة، كما يمكن للأمهات الاستفادة من برنامج الدعم <<قرة>> حيث يساند صندوق الموارد البشرية المرأة العاملة بتحمل جزء من تكاليف ضيافة الأطفال وقد بلغت أعداد مراكز ضيافة الأطفال 1200 مركز في مختلف مناطق المملكة.
أضاف الرزقي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم خدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة الصباحية والمسائية من خلال شراء خدمات التأهيل والرعاية بمراكز الرعاية النهارية التي تقدم هذه الخدمات والبالغ عددها 355 مركزًا موزعة على جميع مناطق المملكة متخصصة في تأهيل أصحاب الإعاقات الذهنية المتوسطة منها والشديدة ومرضى التوحد. ويمكن لأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة التقديم على الخدمة من خلال منصة الوزارة مع بداية كل ترم دراسي.

MENAFN03092023000089011017ID1107001736

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث