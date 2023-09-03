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خطة روسية لوقف مضادات أوكرانيا

9/3/2023 11:13:17 PM
(MENAFN- Al Watan) يشن جيش موسكو حملة شرسة، تستهدف تحديد موقع القوات الأوكرانية، وصرف انتباهها عن هجومها المضاد الطاحن، وتقليل عدد القوات التي تستطيع كييف إرسالها إلى معارك أكثر أهمية في الجنوب.
ويهدد تكتيك الكرملين بإبطاء وتيرة الهجوم المضاد الذي بدأ قبل ثلاثة أشهر تقريبا، بعدما أسفرت الجهود التي بذلتها كييف لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا عن مكاسب ضئيلة. ويذكر محللون أن الوقت ينفد بالنسبة للقوات الأوكرانية التي يتعين عليها أن تحاول تحقيق أقصى استفادة من الأسابيع القليلة الأخيرة من موسم القتال الصيفي.
ويعتبر الجيش الأوكراني الآن أن المعارك في شمال شرق البلاد، وتحديدا بالقرب من بلدة كوبيانسك في منطقة خاركيف الشمالية، وفي الغابات القريبة من ليمان، هي الهجوم الرئيسي لروسيا.
في الوقت نفسه، تتركز العمليات الهجومية الرئيسية لأوكرانيا في الجنوب، حيث تتقدم ببطء نحو شواطئ بحر آزوف، في محاولة واضحة لقطع الممر البري إلى شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا في 2014.
صعوبة المعركة
في الوقت نفسه، يتعين على الأوكرانيين أن يتعاملوا مع القيود المفروضة على القوى البشرية، والقوة الجوية والمدفعية. ويضيف موسم الأمطار الخريفي الذي يلوح في الأفق المزيد من الإلحاح لمعركة صعبة بالفعل، حيث ستعيق الأرض الموحلة مشاة كييف وآلياتها الثقيلة.
وقد عبّر بعض حلفاء أوكرانيا سرا عن قلقهم من أن الهجوم المضاد قد لا يكون ناجحا، بينما يرد الجنود بأن كل كيلو متر من التقدم هو عمل شاق ضد عدو محصن جيدا.
ورفض مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، فكرة أن أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود، قائلا الأسبوع الماضي إن الأوكرانيين <<يعملون وفقا="" لتكتيكاتهم="" وجدولهم="" الزمني="">>.
وقد وصلت مخاوف الحلفاء إلى الجنود الأوكرانيين على خط المواجهة.
ومما يعكس الإحباطات، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا هذا الأسبوع إن انتقاد الوتيرة البطيئة يساوي <<البصق في="" وجه="" الجندي="" الأوكراني="" الذي="" يضحي="" بحياته="" كل="" يوم="">>.
الشمال الشرقي
في الشمال الشرقي، كثفت روسيا عمليتها في منتصف يوليو، وحشدت 100 ألف جندي. وتشير البقع الداكنة من الأشجار المحروقة إلى المكان الذي هاجمت فيه المدفعية الروسية المواقع الأوكرانية في الغابات الخضراء بالقرب من ليمان. ويمزح الجنود قائلين إن المنطقة التي يطلق عليها السكان المحليون اسم <<الغابة الفضية="">> أصبحت الآن غابة سوداء.
وعلى مشارف كوبيانسك، ينبغي على القوات الأوكرانية التحرك عبر الحقول المفتوحة في الغالب بالقرب من مستوطنة سينكيفكا، حيث ركزت القوات الروسية تقدمها. وقد تم تدمير القرى المجاورة، مما لم يترك للقوات الأوكرانية سوى خيارات قليلة للاحتماء.
وقال قائد مدفعية اللواء فيكتور يورشوك: <<العدو يحاول="" التقدم="" باستمرار..القتال="" مستمر="" دون="" توقف="">>.
وأوضح الكولونيل الجنرال ألكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، أن القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها في منطقتي كوبيانسك وليمان، وتنشر ألوية وفرقًا تم تشكيلها حديثًا، بالإضافة إلى الأسلحة.

وأضاف نائب وزير الدفاع، حنا ماليار، أنه تم أيضًا نشر وحدات محترفة محمولة جوا حول أفدييفكا جنوبًا في منطقة دونيتسك، حيث يخوض الجيشان أيضًا معارك.
وبصرف النظر عن منع القوات الأوكرانية من إعادة الانتشار في الجنوب، فإن التقدم الروسي في الشمال الشرقي من شأنه أن يخلق أيضًا منطقة عازلة وقائية لخطوط إمداد الكرملين. وتأمل موسكو في وقف التقدم الأوكراني في باخموت، حيث سيطرت القوات الأوكرانية أخيرا على مرتفعات ضمن نطاق أقرب من طرق الإمداد الروسية تحدي التقييمات
تحدى جورج باروس، المحلل في معهد دراسة الحرب، ومقره الولايات المتحدة، التقييمات القائلة بأن الهجوم المضاد لا يسير على ما يرام.
وأضاف: <<هذه الحملة="" تسير="" بأفضل="" ما="" يمكن="" بالنظر="" إلى="" الطريقة="" التي="" تم="" بها="" الدعم="">>.
وقال باروس: <<لأنه يبدو="" أن="" الروس="" يتمتعون="" بقدر="" محدود="" من="" المرونة="" في="" احتياطياتهم،="" فإن="" أي="" اختراق="" أوكراني="" صغير="" يقطع="" نقطة="" إستراتيجية="" في="" الخطوط="" الروسية="" قد="" يؤدي="" إلى="" تمدد="" قوات="" الكرملين="" إلى="" حد="" كبير="">>.
وفي الوقت الحالي، لا يوجد ما يشير إلى أن جهود روسيا في الشمال الشرقي لها تأثير كبير على الهجوم الأوكراني في الجنوب.
وقال المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية، ألكسندر شتوبون: <<في الوقت="" المحدد،="" لنفترض="" أن="" لدينا="" شهرًا="" إضافيًا="" تقريبًا="" قبل="" هطول="" الأمطار.="" أعتقد="" أنه="" لا="" يزال="" لدينا="" الوقت="" للقيام="" بأعمال="" هجومية،="" تمامًا="" كما="" يفعل="" عدونا="" أيضا="">>.

النجاحات التي أحرزتها أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد:
تقدمت 7 كيلو مترات (4.3 ميل) في منطقة زاباروجيا الجنوبية تغلبت على التحصينات الروسية الكثيفة الأسبوع الماضي، لاستعادة قرية <<روبوتين>>، وهو أول انتصار مهم من الناحية التكتيكية لأوكرانيا في ذلك الجزء من البلاد.
الفوز بالسيطرة على <<روبوتين>> جعلها تقترب خطوة واحدة من بلدة توكماك، وهي مركز مهم للسكك الحديدية تحتله روسيا، والذي من شأنه أن يمثل مكسبا إستراتيجيا كبيرا.
قال جندي أوكراني يحمل علامة النداء <<الفيلق>> المتمركز في زاباروجيا: <<لقد تجاوزنا="" الخط="" الأول="" للدفاع="" الروسي،="" ونحن="" نقترب="" من="" الخط="" الثاني="">>.

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