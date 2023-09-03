تخطط مجموعة مستشفى كليوباترا لبدء التشغيل التجريبى لمستشفى سكاى بالتجمع الخامس نهاية 2023، بالتزامن مع استراتيجية وضعتها المجموعة للحفاظ على هوامش ربحيتها فى ظل التحديات الاقتصادية.

وقال أحمد عز الدين، المدير التنفيذى لمجموعة مستشفيات شركة كليوباترا، إن التشغيل الكامل للمستشفى الجديد سيتم فى وقت لاحق من العام المقبل.

وأكد على أن المجموعة تتبنى استراتيجية توسعية وتسعى لجذب قاعدة عملاء جديدة من جميع أنحاء أفريقيا، وكذلك دول الشرق الأوسط عبر التوسع فى السياحة العلاجية.

وأوضح أن المجموعة تسعى للاستفادة من شبكتها المترابطة ومبادرات التحول الرقمى، لتعزيز النمو فى جميع القطاعات، لافتًا إلى أن الشركة نجحت فى الحفاظ على هوامش ربحيتها رغم الحذر من التحديات الاقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد.

ونمت إيرادات نشاط شركة مستشفى كليوباترا خلال النصف الأول من العام الجارى لتصل 1.58 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.21 مليار جنيه فى النصف المقارن من العام السابق بنسبة نمو 30.87%.

وارتفعت صافى أرباح المجموعة بنسبة 20.4% خلال النصف الأول من العام الجارى، لتصل إلى 212.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 176.5 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2022.

وفى وقت سابق، كشفت المجموعة عن نيتها ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال السنوات القادمة بغرض استكمال تطوير مستشفيات المجموعة مثل مستشفيات سكاى وهايفن بالإضافة إلى مشاريع أخرى.

وأضافت الشركة أنها قامت بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه على مدى 5 سنوات لتطوير مستشفيات المجموعة مثل الأجهزة الطبية والتجديدات الإنشائية للمبانى.

وارتفع المخزون لدى الشركة ليصل إلى 199.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل 108 مليارات جنيه لنفس الفترة من العام السابق.