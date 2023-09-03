“مجموعة كليوباترا” تبدأ التشغيل التجريبى لمستشفى“سكاى” نهاية العام
التاريخ
9/3/2023 11:13:05 PM
(MENAFN- Al-BoNews) عز الدين: نسعى لجذب قاعدة عملاء من أفريقيا والشرق الاوسط
تخطط مجموعة مستشفى كليوباترا لبدء التشغيل التجريبى لمستشفى سكاى بالتجمع الخامس نهاية 2023، بالتزامن مع استراتيجية وضعتها المجموعة للحفاظ على هوامش ربحيتها فى ظل التحديات الاقتصادية.
وقال أحمد عز الدين، المدير التنفيذى لمجموعة مستشفيات شركة كليوباترا، إن التشغيل الكامل للمستشفى الجديد سيتم فى وقت لاحق من العام المقبل.
وأكد على أن المجموعة تتبنى استراتيجية توسعية وتسعى لجذب قاعدة عملاء جديدة من جميع أنحاء أفريقيا، وكذلك دول الشرق الأوسط عبر التوسع فى السياحة العلاجية.
وأوضح أن المجموعة تسعى للاستفادة من شبكتها المترابطة ومبادرات التحول الرقمى، لتعزيز النمو فى جميع القطاعات، لافتًا إلى أن الشركة نجحت فى الحفاظ على هوامش ربحيتها رغم الحذر من التحديات الاقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد.
ونمت إيرادات نشاط شركة مستشفى كليوباترا خلال النصف الأول من العام الجارى لتصل 1.58 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.21 مليار جنيه فى النصف المقارن من العام السابق بنسبة نمو 30.87%.
وارتفعت صافى أرباح المجموعة بنسبة 20.4% خلال النصف الأول من العام الجارى، لتصل إلى 212.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 176.5 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2022.
وفى وقت سابق، كشفت المجموعة عن نيتها ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال السنوات القادمة بغرض استكمال تطوير مستشفيات المجموعة مثل مستشفيات سكاى وهايفن بالإضافة إلى مشاريع أخرى.
وأضافت الشركة أنها قامت بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه على مدى 5 سنوات لتطوير مستشفيات المجموعة مثل الأجهزة الطبية والتجديدات الإنشائية للمبانى.
وارتفع المخزون لدى الشركة ليصل إلى 199.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل 108 مليارات جنيه لنفس الفترة من العام السابق.
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