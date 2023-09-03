تراجع أسعار هواتف“سامسونج” يلقي بظلاله على فيتنام

تراجع أسعار هواتف“سامسونج” يلقي بظلاله على فيتنام
التاريخ
9/3/2023 11:13:05 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
يلقي تراجع أعمال الهواتف الذكية لشركة“سامسونج إلكترونيكس” وتراجع استثمارات الشركات الكورية الجنوبية بظلاله على فيتنام، وهو اقتصاد جنوب شرق آسيوي يعتمد بشكل كبير على عملاق التكنولوجيا.
انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لكوريا الجنوبية في فيتنام خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 بنسبة 67.6% إلى 670 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لجمعية التجارة الدولية الكورية.
وتظهر الإحصاءات الفيتنامية أيضًا تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية في ظل تعثر الطلب العالمي.
كانت“سامسونج” صاحبة الفضل في تحويل فيتنام إلى قاعدة تصنيع وتصدير رئيسية للهواتف الذكية، بجانب إنتاج نصف إنتاجها في البلاد، حسب ما ذكرته مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.
وقالت شركة“كونتربوينت ريسيرش” في تقرير الشهر الماضي إن“سامسونج” هي السبب الرئيسي وراء ضعف شحنات الهواتف الذكية المصنوعة في فيتنام، حيث انخفضت بنسبة 23.1% على أساس سنوي في الربع الأول من العام.
تعليقًا على الأمر، قال إيفان رام، كبير محللي الأبحاث لدى“كونتربوينت ريسيرش” في التقرير، إن“سامسونج، التي تهيمن على شحنات الهواتف المحمولة المصنوعة في فيتنام، كانت أكبر مساهم في هذا الانخفاض، فقد انخفضت شحناتها بنسبة 22.5%، خاصة في فئة الهواتف الذكية”.
وينعكس التأثير السلبي أيضًا في شركة“سامسونج إلكترونيكس فيتنام”، الوحدة المحلية للشركة، فقد وانخفضت إيراداتها بنسبة 27.1% لتصل إلى 4.3 تريليون وون“أي ما يعادل 3.2 مليار دولار” في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي، كما انخفضت صافي أرباح الشركة بنسبة 10.4% لتبلغ 447.4 مليار وون خلال نفس الفترة، وفقًا للإفصاحات الفصلية لشركة“سامسونج إلكترونيكس”.
في مواجهة تراخي أعمال“سامسونج” في مجال الهواتف الذكية، طلبت الحكومة الفيتنامية من الشركة بناء مصنع محلي لأشباه الموصلات، لكنها رفضت، حسبما قال مصدر في الصناعة طلب عدم الكشف عن هويته.
أظهرت الإحصاءات الرسمية لكوريا الجنوبية الصادرة مؤخرًا أن صادرات البلاد من أشباه الموصلات انخفضت بشكل حاد في يوليو، وهو مثال واضح على مدى تأثير التباطؤ في الصين على الاقتصادات الموجهة للتصدير في أماكن أخرى من آسيا.
كما انخفضت شحنات الرقائق بنسبة 31.2% عن الشهر السابق، بينما انخفضت صادرات المكونات الإلكترونية بنسبة 22.7%.
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