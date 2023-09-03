تراجع أسعار هواتف“سامسونج” يلقي بظلاله على فيتنام

انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لكوريا الجنوبية في فيتنام خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 بنسبة 67.6% إلى 670 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لجمعية التجارة الدولية الكورية.

وتظهر الإحصاءات الفيتنامية أيضًا تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية في ظل تعثر الطلب العالمي.

كانت“سامسونج” صاحبة الفضل في تحويل فيتنام إلى قاعدة تصنيع وتصدير رئيسية للهواتف الذكية، بجانب إنتاج نصف إنتاجها في البلاد، حسب ما ذكرته مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.

وقالت شركة“كونتربوينت ريسيرش” في تقرير الشهر الماضي إن“سامسونج” هي السبب الرئيسي وراء ضعف شحنات الهواتف الذكية المصنوعة في فيتنام، حيث انخفضت بنسبة 23.1% على أساس سنوي في الربع الأول من العام.

تعليقًا على الأمر، قال إيفان رام، كبير محللي الأبحاث لدى“كونتربوينت ريسيرش” في التقرير، إن“سامسونج، التي تهيمن على شحنات الهواتف المحمولة المصنوعة في فيتنام، كانت أكبر مساهم في هذا الانخفاض، فقد انخفضت شحناتها بنسبة 22.5%، خاصة في فئة الهواتف الذكية”.

وينعكس التأثير السلبي أيضًا في شركة“سامسونج إلكترونيكس فيتنام”، الوحدة المحلية للشركة، فقد وانخفضت إيراداتها بنسبة 27.1% لتصل إلى 4.3 تريليون وون“أي ما يعادل 3.2 مليار دولار” في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي، كما انخفضت صافي أرباح الشركة بنسبة 10.4% لتبلغ 447.4 مليار وون خلال نفس الفترة، وفقًا للإفصاحات الفصلية لشركة“سامسونج إلكترونيكس”.

في مواجهة تراخي أعمال“سامسونج” في مجال الهواتف الذكية، طلبت الحكومة الفيتنامية من الشركة بناء مصنع محلي لأشباه الموصلات، لكنها رفضت، حسبما قال مصدر في الصناعة طلب عدم الكشف عن هويته.

أظهرت الإحصاءات الرسمية لكوريا الجنوبية الصادرة مؤخرًا أن صادرات البلاد من أشباه الموصلات انخفضت بشكل حاد في يوليو، وهو مثال واضح على مدى تأثير التباطؤ في الصين على الاقتصادات الموجهة للتصدير في أماكن أخرى من آسيا.

كما انخفضت شحنات الرقائق بنسبة 31.2% عن الشهر السابق، بينما انخفضت صادرات المكونات الإلكترونية بنسبة 22.7%.