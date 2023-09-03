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وزير المالية الفرنسى يتوقع زيادة الأجور 5% العام الجارى

9/3/2023 11:13:04 PM
(MENAFN- Al-BoNews) توقع وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الأحد ارتفاع الأجور بنحو 5% خلال العام الجاري، مضيفاً أن مؤتمراً اجتماعياً قادماً سيبحث في سبل زيادة رواتب الموظفين ذوي الأجور المنخفضة، لا سيما من خلال التفاوض الجماعي.

قال لو مير، في مقابلة مع تلفزيون“بي إف إم”:“لا بد أننا سنرى ارتفاعاً في الأجور بمتوسط 5% في عام 2023؛ لم نصل بعد لهذا المستوى، ولكن يمكننا ذلك”.

قد تكون الزيادة أعلى من التضخم في فرنسا الذي بلغ معدلاً سنوياً قدره 4.8% في أغسطس. كانت الزيادات في أسعار المستهلكين في فرنسا تتجه نحو الانخفاض هذا العام، على الرغم من تسارعها بشكل غير متوقع في أغسطس.

أوضح لو مير أنه من بين الاحتمالات الأخرى لزيادة الأجور المنخفضة، يجري أيضاً النظر في خفض الضرائب الاجتماعية على الوظائف ذات المستويات الأعلى بقليل من الحد الأدنى للأجور.

في 29 أغسطس الماضي، تمسك لو مير بالتوقعات الحكومية بزيادة نسبتها 1% لعام 2023، على الرغم من المخاوف بشأن التراجع عن الاقتصاد الصيني الضعيف.

اقتصاد الشرق

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