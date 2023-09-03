“رويال بالاس” للأجهزة الكهربائية تفاوض البنك الأهلى لتمويل مصنع جديد للثلاجات
التاريخ
9/3/2023 11:11:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تفاوض شركة رويال بالاس للأجهزة الكهربائية البنك الأهلى المصرى لتمويل إنشاء مصنع جديد لإنتاج الثلاجات المنزلية في المنطقة الصناعية بمدينة جمصة والذى تصل استثماراته إلى 42 مليون جنيه.
قال محمود شكري، نائب رئيس الشركة، إن سرعة توفير التمويلات المطلوبة للشركة يمكنها من الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصنع واستيراد المعدات والاسطمبات المخصص لها 12 مليون جنيه من إجمالى القيمة الاستثمارية.
ذكر أن التغيرات التى شهدها السوق مؤخرًا وأبرزها صعوبة استيراد الخامات وصعود الدولار أثر على سير الأعمال الإنشائية خلال الفترة الحالية، متوقعًا أن تبدأ الشركة استكمال أعمال التنفيذ خلال توفير القيمة التمويلية المرتقب الحصول عليها من البنوك.
وتمتلك الشركة 3 مصانع فى المنطقة الصناعية بمدينة جمصة، الأول لإنشاء الثلاجات التجارية والثاني للديب فريزر المنزلي والتجاري، والأخير لتصنيع البوتاجازات.
وقال شكرى، إن الأرض التي يقام عليها مصنع الشركة الجديد مساحتها 8044 مترا مربعا، وكان من المفترض إقامة مصنع البوتاجازات عليها، ولكن أنشأته الشركة على قطعة أرض أخرى بالمنطقة الصناعية.
أوضح، أنه سوف يتم إنشاء مبنيين على الأرض على مساحة 70% منها، بواقع 4 أدوار لكل منهما.
لفت إلى أن الشركة تسعى خلال الفترة الحالية إلى فتح مزيد من الأسواق التصديرية فى دول أفريقيا لتوفير أكبر سيولة دولارية تمكنها من استيراد احتياجات المصنع من الخامات ومستلزمات التصنيع.
ذكر أن الشركة تتجنب تمرير جميع الزيادات التى تطرأ على الخامات ومستلزمات التصنيع للحفاظ على العملاء فى السوق المحلى وتعزيز القدرة التنافسية فى الأسواق التى تتواجها بها.
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