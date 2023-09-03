قال محمود شكري، نائب رئيس الشركة، إن سرعة توفير التمويلات المطلوبة للشركة يمكنها من الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصنع واستيراد المعدات والاسطمبات المخصص لها 12 مليون جنيه من إجمالى القيمة الاستثمارية.

ذكر أن التغيرات التى شهدها السوق مؤخرًا وأبرزها صعوبة استيراد الخامات وصعود الدولار أثر على سير الأعمال الإنشائية خلال الفترة الحالية، متوقعًا أن تبدأ الشركة استكمال أعمال التنفيذ خلال توفير القيمة التمويلية المرتقب الحصول عليها من البنوك.

وتمتلك الشركة 3 مصانع فى المنطقة الصناعية بمدينة جمصة، الأول لإنشاء الثلاجات التجارية والثاني للديب فريزر المنزلي والتجاري، والأخير لتصنيع البوتاجازات.

وقال شكرى، إن الأرض التي يقام عليها مصنع الشركة الجديد مساحتها 8044 مترا مربعا، وكان من المفترض إقامة مصنع البوتاجازات عليها، ولكن أنشأته الشركة على قطعة أرض أخرى بالمنطقة الصناعية.

أوضح، أنه سوف يتم إنشاء مبنيين على الأرض على مساحة 70% منها، بواقع 4 أدوار لكل منهما.

لفت إلى أن الشركة تسعى خلال الفترة الحالية إلى فتح مزيد من الأسواق التصديرية فى دول أفريقيا لتوفير أكبر سيولة دولارية تمكنها من استيراد احتياجات المصنع من الخامات ومستلزمات التصنيع.

ذكر أن الشركة تتجنب تمرير جميع الزيادات التى تطرأ على الخامات ومستلزمات التصنيع للحفاظ على العملاء فى السوق المحلى وتعزيز القدرة التنافسية فى الأسواق التى تتواجها بها.