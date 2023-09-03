1.6 مليار جنيه قيمة تداولات“البورصة السلعية” خلال أغسطس الماضى
التاريخ
9/3/2023 11:11:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
حققت البورصة السلعية تداولات بقيمة 1.6 مليار جنيه مبيعات خلال شهر أغسطس الماضى، عقب تنفيذ تداولات على سلع“القمح والذرة المستوردة والنخالة والسكر”.
قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة”، إن مبيعات البورصة السلعية من القمح سجلت 88.2 ألف طن قمح مستورد بقيمة 960.2 مليون جنيه من خلال 973 عملية.
بينما تم بيع 1927.3 طن من النخالة والذرة، من خلال 11 عملية بقيمة 18.9 مليون جنيه كما باعت البورصة 31.2 ألف طن من الذرة المستوردة من خلال 120 عملية بقيمة 338 مليون جنيه، فيما تم بيع 13.7 الف طن سكر من خلال 35 عملية بنحو 334.7 مليون جنيه بحسب المصدر.
بلغ عدد الشركات التى تم تسجيلها لدى البورصة السلعية حاليًا نحو 700 شركة متنوعة بين مطاحن وشركات صناعات غذائية ومصانع أعلاف ومصانع سكر.
أوضح المصدر أن بورصة السلع تعمل على تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولًا إلى المستهلك، ويستطيع البائع” مزارع أو تاجر أو منتج“إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها.
ويلى ذلك تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم بآليات العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع.
أكد المصدر الدور الايجابى لبورصة السلع الذى انعكس على أسعار السلع والمنتجات التى تم طرحها بالفعل فى البورصة السلعية، مشيرًا إلى ان تدخل الدولة لتوفير السلع من خلال البورصة السلعية حد من احتكار السلع وساهم بضبط الأسعار.
أشار المصدر إلى أن البورصة تدرس حاليًا طرح المزيد من السلع الأخرى لتداولها عبر منصتها خلال الفترة المقبلة.
MENAFN03092023000202011048ID1107001730
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.