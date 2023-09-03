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1.6 مليار جنيه قيمة تداولات“البورصة السلعية” خلال أغسطس الماضى

9/3/2023 11:11:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews) حققت البورصة السلعية تداولات بقيمة 1.6 مليار جنيه مبيعات خلال شهر أغسطس الماضى، عقب تنفيذ تداولات على سلع“القمح والذرة المستوردة والنخالة والسكر”.

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة”، إن مبيعات البورصة السلعية من القمح سجلت 88.2 ألف طن قمح مستورد بقيمة 960.2 مليون جنيه من خلال 973 عملية.

بينما تم بيع 1927.3 طن من النخالة والذرة، من خلال 11 عملية بقيمة 18.9 مليون جنيه كما باعت البورصة 31.2 ألف طن من الذرة المستوردة من خلال 120 عملية بقيمة 338 مليون جنيه، فيما تم بيع 13.7 الف طن سكر من خلال 35 عملية بنحو 334.7 مليون جنيه بحسب المصدر.

بلغ عدد الشركات التى تم تسجيلها لدى البورصة السلعية حاليًا نحو 700 شركة متنوعة بين مطاحن وشركات صناعات غذائية ومصانع أعلاف ومصانع سكر.

أوضح المصدر أن بورصة السلع تعمل على تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولًا إلى المستهلك، ويستطيع البائع” مزارع أو تاجر أو منتج“إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها.

ويلى ذلك تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم بآليات العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع.

أكد المصدر الدور الايجابى لبورصة السلع الذى انعكس على أسعار السلع والمنتجات التى تم طرحها بالفعل فى البورصة السلعية، مشيرًا إلى ان تدخل الدولة لتوفير السلع من خلال البورصة السلعية حد من احتكار السلع وساهم بضبط الأسعار.

أشار المصدر إلى أن البورصة تدرس حاليًا طرح المزيد من السلع الأخرى لتداولها عبر منصتها خلال الفترة المقبلة.


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