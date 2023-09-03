“التموين”: لن نتدخل فى أسعار الأرز خلال الموسم الحالى

قال نعمانى نصر نعمانى مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين لن تتدخل فى أسعار الأرز خلال الموسم الحالى الذى بدأ مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه سيتم ترك الأسعار وفقًا للعرض والطلب.

وأوضح لـ“البورصة” ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستوفر الأرز من خلال مناقصات تطرحها خلال الموسم المقبل وذلك لتوفير الأرز للمجمعات الاستهلاكية وبدالى التموين ضمن السلع التى يتم صرفها فى منظومة السلع التموينية.

أضاف نعمانى ، أنه لا يوجد توريد للقمح المحلى من الشركات الأجنبية أو العربية أو الإقليمية بالدولار.

تابع أن الوزارة تدرس شراء القمح من شركة الظاهرة الإماراتية المزروع فى توشكى بالجنيه وليس الدولار، ويتم التعامل بالجنيه فقط فى السوق المحلى.

وأضاف أن الاتفاق المبرم مع دولة الإمارات عبارة عن تمويل ميسر يتضمن استيراد القمح بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار؛ بواقع 100 مليون سنويًّا، يتم رده، بشروط ميسرة على سنوات عديدة وبفترات سماح.

وأشار إلى أن الجانب الإماراتى سيمول شراء أقماح مستوردة من الخارج؛ ولكن لا يلزم مصر بالشراء من دول بعينها حيث يتم الشراء وفقا لمناقصات عالمية ويتم الحصول على القمح بالسعر الأفضل والمناسب.

من جانبه قال خالد النجار، تاجر أرز ورئيس مضرب أرز بمحافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز الشعير الجديد سجلت نحو 12.5 ألف جنيه للطن العريض، مقارنة مع 13.5 ألف جنيه للطن أول أمس.

أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن أسعار الأرز الشعير الرفيع الحبة سجلت نحو 11.2 ألف جنيه للطن.

لفت إلى أن أسعار الأرز العريض الحبة القديم سجلت نحو 13.6 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ 14.5 ألف جنيه للطن خلال أسبوع، ولكنها باتت لا تعد مؤشر للسوق بسبب قلة المعروض منه وظهور المحصول الجديد

توقع أن تشهد أسعار الأرز الجديد انخفاضات جديدة خلال الفترة المقبلة، نظرا لبدء موسم الحصاد الحالى وبالتزامن مع زيادة رقعة زراعة المحصول مقارنة بالعام الماضى،ووجود فائض كبير عن الأعوام الماضية.

وقال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأرز الأبيض فقدت نحو 1000 جنيه للطن خلال أسبوع، بالتزامن مع موسم الحصاد.

أضاف، أن سعر طن الأرز العريض الحبة سجل نحو 20 ألف جنيه للطن، مقابل 21 ألف جنيه للطن، والأبيض رفيع الحبة سجل نحو 18 ألف جنيه للطن مقابل 19 ألف جنيه خلال أسبوع.