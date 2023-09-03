“التموين”: لن نتدخل فى أسعار الأرز خلال الموسم الحالى

“التموين”: لن نتدخل فى أسعار الأرز خلال الموسم الحالى
التاريخ
9/3/2023 11:11:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews) نعمانى: إجراء مناقصات لتوفير الأرز للمجمعات الاستهلاكية وبدالى التموين
قال نعمانى نصر نعمانى مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين لن تتدخل فى أسعار الأرز خلال الموسم الحالى الذى بدأ مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه سيتم ترك الأسعار وفقًا للعرض والطلب.
وأوضح لـ“البورصة” ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستوفر الأرز من خلال مناقصات تطرحها خلال الموسم المقبل وذلك لتوفير الأرز للمجمعات الاستهلاكية وبدالى التموين ضمن السلع التى يتم صرفها فى منظومة السلع التموينية.
أضاف نعمانى ، أنه لا يوجد توريد للقمح المحلى من الشركات الأجنبية أو العربية أو الإقليمية بالدولار.
تابع أن الوزارة تدرس شراء القمح من شركة الظاهرة الإماراتية المزروع فى توشكى بالجنيه وليس الدولار، ويتم التعامل بالجنيه فقط فى السوق المحلى.
وأضاف أن الاتفاق المبرم مع دولة الإمارات عبارة عن تمويل ميسر يتضمن استيراد القمح بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار؛ بواقع 100 مليون سنويًّا، يتم رده، بشروط ميسرة على سنوات عديدة وبفترات سماح.
وأشار إلى أن الجانب الإماراتى سيمول شراء أقماح مستوردة من الخارج؛ ولكن لا يلزم مصر بالشراء من دول بعينها حيث يتم الشراء وفقا لمناقصات عالمية ويتم الحصول على القمح بالسعر الأفضل والمناسب.
من جانبه قال خالد النجار، تاجر أرز ورئيس مضرب أرز بمحافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز الشعير الجديد سجلت نحو 12.5 ألف جنيه للطن العريض، مقارنة مع 13.5 ألف جنيه للطن أول أمس.
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن أسعار الأرز الشعير الرفيع الحبة سجلت نحو 11.2 ألف جنيه للطن.
لفت إلى أن أسعار الأرز العريض الحبة القديم سجلت نحو 13.6 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ 14.5 ألف جنيه للطن خلال أسبوع، ولكنها باتت لا تعد مؤشر للسوق بسبب قلة المعروض منه وظهور المحصول الجديد
توقع أن تشهد أسعار الأرز الجديد انخفاضات جديدة خلال الفترة المقبلة، نظرا لبدء موسم الحصاد الحالى وبالتزامن مع زيادة رقعة زراعة المحصول مقارنة بالعام الماضى،ووجود فائض كبير عن الأعوام الماضية.
وقال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأرز الأبيض فقدت نحو 1000 جنيه للطن خلال أسبوع، بالتزامن مع موسم الحصاد.
أضاف، أن سعر طن الأرز العريض الحبة سجل نحو 20 ألف جنيه للطن، مقابل 21 ألف جنيه للطن، والأبيض رفيع الحبة سجل نحو 18 ألف جنيه للطن مقابل 19 ألف جنيه خلال أسبوع.
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