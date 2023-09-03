“الحسينى” و”العبار” يستحوذان على 30% من“الشرقية للدخان”

استحوذت شركة“جلوبال للاستثمار المحدودة”، المملوكة لرجلى الأعمال الإماراتيين محمد العبار وأبو بكر عبدالله الحسينى على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان“إيسترن كومبانى” بقيمة 625 مليون دولار.

وبحسب بيانات مركز دبى المالى فإن المساهمين فى“جلوبال” هما رجل الأعمال الإماراتى الشاب أبو بكر عبدالله الحسينى والشركة البريطانية المصرية للاستثمار، والأخيرة مملوكة بحصة أغلبية بين 50 و75% للحسينى وحصة أقلية لرجل الأعمال الإماراتى محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية الشهيرة، وفق المعلومات التى حصلت عليها“البورصة” من قاعدة البيانات الحكومية للشركات المسجلة فى المملكة المتحدة.

ويبلغ رأسمال“جلوبال للاستثمار المحدودة” مليون درهم إماراتى.

ووقع الطرفان على اتفاقية الاستحواذ فى مقر مجلس الوزراء أمس، ووقع على الاتفاقية كل من عماد الدين مصطفى خالد، العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ولُبنى القاسمى، ممثلة شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة.

وقال وزير قطاع الأعمال محمود عصمت: إنه بموجب الاتفاقية الموقعة تستحوذ شركة“جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” على 30% من إجمالى أسهم الشركة الشرقية بمبلغ 625 مليون دولار أمريكى بما يعادل 19.4 مليار جنيه، مع قيام المشترى بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

وأضاف الوزير: تعد هذه الصفقة تأكيدا على عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر فى شتى القطاعات.

وتابع: تأتى هذه الاتفاقية لتتماشى مع التوجهات الحالية بشأن طرح الشركات المملوكة للدولة فى البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم فى عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى تحسين المركز المالى للشركات وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.

وبموجب الاتفاقية تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها 20.9%؜ من رأسمال الشركة الشرقية، وهى شراكة استراتيجية تسهم فى تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.

وكشفت مصادر لـ”البورصة” فى وقت سابق، أن تلك الحصة يتنافس عليها“المتحدة لصناعة التبغ-موريس”، و”اليابان لصناعة التبغ”، بالإضافة إلى عرض خليجى.