“الحسينى” و”العبار” يستحوذان على 30% من“الشرقية للدخان”
التاريخ
9/3/2023 11:11:23 PM
(MENAFN- Al-BoNews) الصفقة بقيمة 625 مليون دولار والمشترى يوفر 150 مليون دولار لشراء المواد الخام
استحوذت شركة“جلوبال للاستثمار المحدودة”، المملوكة لرجلى الأعمال الإماراتيين محمد العبار وأبو بكر عبدالله الحسينى على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان“إيسترن كومبانى” بقيمة 625 مليون دولار.
وبحسب بيانات مركز دبى المالى فإن المساهمين فى“جلوبال” هما رجل الأعمال الإماراتى الشاب أبو بكر عبدالله الحسينى والشركة البريطانية المصرية للاستثمار، والأخيرة مملوكة بحصة أغلبية بين 50 و75% للحسينى وحصة أقلية لرجل الأعمال الإماراتى محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية الشهيرة، وفق المعلومات التى حصلت عليها“البورصة” من قاعدة البيانات الحكومية للشركات المسجلة فى المملكة المتحدة.
ويبلغ رأسمال“جلوبال للاستثمار المحدودة” مليون درهم إماراتى.
ووقع الطرفان على اتفاقية الاستحواذ فى مقر مجلس الوزراء أمس، ووقع على الاتفاقية كل من عماد الدين مصطفى خالد، العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ولُبنى القاسمى، ممثلة شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة.
وقال وزير قطاع الأعمال محمود عصمت: إنه بموجب الاتفاقية الموقعة تستحوذ شركة“جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” على 30% من إجمالى أسهم الشركة الشرقية بمبلغ 625 مليون دولار أمريكى بما يعادل 19.4 مليار جنيه، مع قيام المشترى بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.
وأضاف الوزير: تعد هذه الصفقة تأكيدا على عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر فى شتى القطاعات.
وتابع: تأتى هذه الاتفاقية لتتماشى مع التوجهات الحالية بشأن طرح الشركات المملوكة للدولة فى البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم فى عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى تحسين المركز المالى للشركات وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.
وبموجب الاتفاقية تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها 20.9% من رأسمال الشركة الشرقية، وهى شراكة استراتيجية تسهم فى تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.
وكشفت مصادر لـ”البورصة” فى وقت سابق، أن تلك الحصة يتنافس عليها“المتحدة لصناعة التبغ-موريس”، و”اليابان لصناعة التبغ”، بالإضافة إلى عرض خليجى.
MENAFN03092023000202011048ID1107001728
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.