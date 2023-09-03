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كبار مستثمري السندات في العالم يراهنون على تغير سياسة الفيدرالي

9/3/2023 11:02:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) للمرة الأولى منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة قبل 18 شهرا تقريبا، يظهر سوق العمل ما يكفي من التشققات لتشجيع بعض أكبر مستثمري السندات في العالم على المراهنة على أن دورة التشديد قد انتهت أخيرا.
أدت موجة من تباطؤ مقاييس التوظيف الصادرة الأسبوع الماضي، والتي توجت بتقرير التوظيف لشهر أغسطس يوم الجمعة، إلى تحويل معنويات السوق لصالح امتلاك سندات خزانة حساسة للسياسة لمدة عامين، وهو ما وصفه جيف روزنبرغ من شركة بلاك روك بـ «الشراء الصراخ».
كما أن احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإنهاء حملته التشديدية الأكثر عدوانية منذ عقود قد جذب المستثمرين إلى تجارة مفضلة أخرى في نهاية الدورة، والمعروفة باسم «منحنى العائد الحاد»، وبات الرهان على أنه مع تحول التركيز إلى توقيت محور الاحتياطي الفيدرالي المحتمل للتيسير، فإن السندات قريبة الاستحقاق ستكون أفضل من السندات طويلة الأجل، وقد تستفيد هذه الاستراتيجية أيضا من الاتجاه الموسمي: عادة ما تسارع الشركات إلى بيع الديون بعد عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، ما يضغط على السندات طويلة الأجل.
من جانبه، قال مدير المحفظة في شركة باسيفيك لإدارة الاستثمارات، التي تشرف على 1.8 تريليون دولار، مايكل كودزيل، إن بيانات الوظائف تترك «سوق السندات مرتاحة لوجهة النظر القائلة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيوقف الزيادات في الوقت الحالي، فإن التركيز ينصب على القطع الأول الذي يؤدي إلى منحنيات أكثر انحدارا».
وفي حين أن التضخم يتجه نحو الانخفاض في الأشهر الأخيرة، فإن سوق العمل المرن كان حجر العثرة الرئيسي أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لوقف رفع أسعار الفائدة بعد رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022، إلى نطاق 5.25% -5.5%.
لكن يبدو الآن أن خلفية المخاض بدأت تهدأ، وأظهر تقرير حكومي يوم الجمعة أن معدل البطالة قفز إلى 3.8%، وهو مستوى شوهد آخر مرة في فبراير 2022، واعتدل نمو الأجور. كان هذا هو الإصدار الثالث لسوق العمل الضعيف هذا الأسبوع، بعد بيانات فرص العمل الأضعف من المتوقع وتقرير معهد أبحاث ADP الذي يظهر تباطؤ الوظائف الإضافية من قبل الشركات الأميركية.
وقد ابتهج مستثمرو السندات بالبيانات بعد أن شهدت عمليات البيع المتواصلة في أغسطس ارتفاع عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007. وأنهى المعدل، وهو معيار للاقتراض العالمي، الأسبوع دون 4.2%.
وتفوق أداء سندات الخزانة قصيرة الأجل يوم الجمعة، ما أدى إلى ارتفاع منحنى العائد. وانخفضت عائدات السندات لأجل عامين بنحو 20 نقطة أساس خلال الأسبوع إلى أقل من 4.9%. وفي الوقت نفسه، لم تتغير عوائد السندات لأجل 30 عاما بشكل طفيف خلال الأسبوع عند نحو 4.30%، بعد ارتفاعها فوق عوائد خمس سنوات للمرة الأولى منذ أسابيع.

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