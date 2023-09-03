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تباطؤ سوق العمل الأميركي يدفع الفيدرالي لإنهاء دورة رفع الفائدة قريبا

9/3/2023 11:02:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن عدد الوظائف المتاحة في سوق العمل الأميركي انكمش للشهر الثالث على التوالي، لينخفض إلى أقل من 9 ملايين وظيفة للمرة الأولى منذ أوائل العام 2021، وانخفضت فرص العمل إلى مستوى معدل موسمي بلغ 8.827 ملايين في يوليو، مقابل 9.165 ملايين في يونيو، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2021.
وتوقع الاقتصاديون أن تنخفض فرص العمل المتاحة إلى 9.465 ملايين. وبالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، تشير البيانات إلى استمرار تباطؤ سوق العمل ما يدفعه إلى إنهاء دورة رفع سعر الفائدة قريبا، وتباطأت وتيرة نمو وظائف القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ أكثر من المتوقع خلال شهر أغسطس، إذ تمت إضافة 177 ألف وظيفة مقابل التوقعات البالغة 200 ألف، ومقارنة بالمستوى السابق البالغ 371 ألف وظيفة.
وانخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة إلى 228 ألف شخص مقابل القراءة السابقة التي تم رفعها إلى 232 ألف شخص، في ظل إصدار سلسلة متباينة من بيانات التوظيف خلال الأسبوع.
كما انخفضت ثقة المستهلك الأميركي في أغسطس أكثر من المتوقع بعد تسجيل نمو على مدار شهرين متتاليين. ووفقا لمؤسسة «ذا كونفرنس بورد»، تراجعت قراءة مؤشر ثقة المستهلك إلى 106.1 نقاط هذا الشهر مقابل قراءته السابقة التي تم تعديلها بالخفض إلى 114.0 نقطة، ويعزى انخفاض معدل الثقة بصفة رئيسية إلى تجدد المخاوف المتعلقة بالتضخم.
وتم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الولايات المتحدة وخفض معدل النمو إلى 2.1% مقابل 2.4% المعلن الشهر الماضي. ولا يزال هذا الرقم يمثل زيادة هامشية عن مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالربع الأول الذي بلغ 2.0%، في إشارة إلى أنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس.
إلا أن الإنفاق الاستهلاكي وسوق العمل ما زالا يحتفظان بالقوة والمرونة إلى حد كبير. وبالإضافة إلى ذلك، تم تعديل المدخرات الشخصية ورفعها بمقدار 22.7 مليار دولار إلى 892.3 مليار دولار، وذلك في ظل تدافع أصحاب العمل للاحتفاظ بموظفيهم بعد مشاكل التوظيف الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19» من خلال زيادة أجورهم السنوية. ولا يزال الإنفاق الاستهلاكي يمثل شريان الحياة للنمو الاقتصادي، وتم تعديله إلى 1.7% مقابل 1.6% في السابق.
رد فعل الأسواق
وشهدت تداولات يوم الجمعة تقلبات في أداء عائدات سندات الخزانة والعقود الآجلة للأسهم والدولار الأميركي، وذلك بعد صدور تقرير الوظائف الذي رسم صورة متباينة لسوق العمل تجمع بين المرونة وتباطؤ معدلات النمو في نفس الوقت. ولا تزال توقعات المشاركين في السوق تتجه نحو ترجيح تثبيت الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة هذا الشهر، وخفض احتمال رفعها في نوفمبر المقبل. وقد انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات في بداية التعاملات إلى مستوى منخفض بلغ 4.054% قبل أن تعوض بعض التراجعات وتنهي تداولات الأسبوع عند 4.178%. ومع ضعف البيانات، فقد مؤشر الدولار بعضا من مكاسبه لكنه عاود الصعود وأنهى تداولات الأسبوع مرتفعا عند 104.26.
وتلقى اليورو ضربة قوية الأسبوع الماضي على خلفية تدهور بيانات النشاط الاقتصادي ما ينعكس بالسلب على التوقعات الاقتصادية المستقبلية ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي بشأن مسار سعر الفائدة، وزيادة احتمال تخلي البنك عن تشديد سياساته النقدية، ما زاد الضغوط على اليورو الذي تراجع بشكل حاد بعد أن بلغ أعلى مستوياته خلال الأسبوع مقابل الدولار الأميركي لينهي تعاملات الأسبوع عند 1.0777.
وبالمثل، أنهى الجنيه الاسترليني تداولات الأسبوع منخفضا عند 1.2591 في ظل البيانات الضعيفة وزيادة الطلب على الدولار الأميركي كملاذ آمن، وفي المقابل، ارتفع الين الياباني، أكثر العملات الرئيسية حساسية تجاه أسعار الفائدة الأميركية، إلى 144.45 يوم الجمعة. وفقد الين معظم مكاسبه وأنهى تداولات الأسبوع مغلقا عند 146.23.
الاقتصاد الصيني
تراجع انكماش قطاع التصنيع في الصين هامشيا في أغسطس، ما أعطى بصيصا من الأمل في أن أسوأ ركود يشهده القطاع بدأ يتراجع. إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 49.7 نقطة، متجاوزا التقديرات ومقتربا من حاجز 50 نقطة الذي يشير إلى توقف النشاط عن الانكماش.
وعلى الرغم من أن رد فعل الأسواق على تلك البيانات كان ضعيفا، إلا أنها قدمت أدلة مبدئية على أن الجهود المستهدفة لدعم الاقتصاد قد بدأت تؤتي ثمارها، وامتدت معاناة المصنعين في البلاد لعدة أشهر بسبب تراجع الطلب العالمي وانخفاض الإنفاق المحلي.
وكان صناع السياسات مترددين حتى الآن في طرح حوافز ضخمة، حيث أشار بعض الاقتصاديين إلى أن مستوى النمو السنوي المستهدف رسميا بنحو 5% معرض للمخاطر.

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