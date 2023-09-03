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Stc كرمت الدفعة الأولى لـ أكاديمية ماستر كلاس

9/3/2023 11:02:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، في حفل تكريم الدفعة الاولى من المتدربين والمتدربات الذين شاركوا في أكاديمية القبس ماستر كلاس، وذلك كجزء من دورها المجتمعي كراع رئيسي للفعالية.
وبالإنابة عن stc ألقت مدير عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم كلمة تشجيعية وتحفيزية للمشاركين في الاكاديمية التي تتماشى أهدافها مع مبادرة الشركة التعليمية «upgrade» التي تركز على المساهمة في تمكين الشباب ودعم نظام التعليم المحلي. وكان من ضمن الحضور ناصر المؤمن المدير التنفيذي لمؤسسة القبس الإعلامية، وطارق العثمان نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة، كما حضر عدد من ممثلي المؤسسات الراعية المشاركة، بمن في ذلك أعضاء من فريق عمل العلاقات العامة في stc. وفي كلمتها، أشادت الجاسم بالتعاون المثمر بين كل الجهات المشاركة في تنظيم هذه المبادرة الهادفة إلى تمكين الشباب الكويتي وتطوير إمكانياتهم وتنمية قدراتهم. وأكدت اعتزاز stc بالمشاركة في مثل هذه المبادرات من خلال برامجها المستدامة في مجال المسؤولية المجتمعية التي تركز على دعم المجتمع، لافتة إلى دور المؤسسات في تشجيع الشباب على المشاركة في البرامج التعليمية التي من شأنها صقل مهاراتهم ودعم مساراتهم المهنية المستقبلية.
وعلاوة على ذلك، سلطت الجاسم الضوء على أوجه التعاون المختلفة بين stc والقبس، وأشادت بالإقبال الناجح على المرحلة الأولى من أكاديمية القبس ماستر كلاس، مؤكدة على أن stc تسعى دوما للمساهمة في تثقيف وتوعية وتدريب الشباب ومساعدتهم على بناء مستقبل ناجح ومشرق، مستفيدة من شبكة علاقاتها الناجحة مع شركائها من مؤسسات الكويت المختلفة. وأضافت: «لطالما كانت stc داعمة للعمل المجتمعي باعتباره عنصرا أساسيا من عناصر نجاحها وريادتها، وركيزة أساسية من ركائز استراتيجيتها للنمو والتطور، لذا حرصنا على إطلاق المبادرات المستدامة المتنوعة تحت مظلة «وياك» التي تركز على دعم المبادرين وأصحاب المشاريع، وكذلك مبادرة upgrade التعليمية». وتقام الدورة التدريبية التي تنظمها القبس على مرحلتين مختلفتين على مدار 4 أسابيع في AUM بمشاركة أكثر من 150 طالبا وطالبة. وتم تصميم البرنامج لمساعدة الطلاب على تعزيز مهاراتهم بما يتماشى مع أعلى المعايير المهنية والإبداعية في السوق المحلية. وحصل الطلاب على فرصة للتعرف على مواضيع مختلفة وتطوير كفاءاتهم على يد عدد من المهنيين المتمرسين.

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