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الخليج يعلن 10 فائزين بسحب الدانة

9/3/2023 11:02:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج أسماء 10 فائزين بـ1000 دينار لكل منهم، في سحب الدانة عن شهر أغسطس الماضي، وهم: بدر محمد الصراف، هدى عبدالله سليمان الفارسي، دلال عادل سالم الراشد، سارة بدر مبارك الحجرف، صباح سلطان سالم الفضلي، هلا ضياء حيدر أبوالحسن، عبدالله حسين وهبة، حسين محمد فقيه، ميشيل نتاشه جونسون، وفراس حسين جاسم أكبر - قاصر. يذكر أن 30 نوفمبر المقبل الفرصة الأخيرة للإيداع والمشاركة في السحب السنوي الكبير لحساب مليونير الدانة للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 2 مليون دينار، والذي يقام في تاريخ 18 يناير 2024 بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة ارنست أند يونغ، علما أن بنك الخليج رفع قيمة الجائزة مؤخرا من 1.5 مليون دينار إلى مليوني دينار، في إطار حرص البنك على مكافأة عملائه، وتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع. ولزيادة فرص الربح، يجب على العملاء أن يحافظوا على المبلغ المودع في الحساب بألا يقل عن 200 دينار، أو أن يزيدوه للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار، للحفاظ على فرص المشاركة في السحب الشهري وربع السنوي والسنوي.

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