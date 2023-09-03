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الوطني يعلن عن ثاني مليونير لـ الجوهرة في 2023

9/3/2023 11:02:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • محمد العثمان: زيادة قيمة جوائز الحساب تعكس مدى حرصنا على تميز عملائنا
  • «الجوهرة» يدعم الجهود الهادفة لترسيخ ثقافة الادخار وتعزيز الشمول المالي


يلتزم بنك الكويت الوطني بتوفير تجربة مصرفية متكاملة يحصل فيها العملاء على أفضل برامج المكافآت وأكبر الجوائز في الكويت، ولذلك منذ بداية العام، زاد «الوطني» قيمة الجائزة الكبرى لسحب الجوهرة 4 أضعاف لتصبح مليون دينار يتم السحب عليها 3 مرات سنويا.
وقد أعلن البنك عن ثاني مليونير يفوز بالجائزة الكبرى هذا العام، حيث فاز علي حسين عباس المحميد، وقد تم السحب إلكترونيا بحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة إضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة «ديلويت» العالمية، وذلك في إطار تعاون بنك الكويت الوطني مع مدقق حسابات خارجي لمراجعة عملية السحب التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.
ومنذ بداية العام 2023، زاد «الوطني» القيمة الإجمالية لجوائز سحوبات حساب الجوهرة بأكثر من الضعف لتصبح 4.925 ملايين دينار سنويا، كما زاد قيمة جائزة السحب الأسبوعي بأربع أضعاف لتصل إلى 20 ألف دينار.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد العثمان: «سعداء بالإعلان عن ثاني مليونير هذا العام بعدما زدنا قيمة جوائز حساب الجوهرة بأكثر من الضعف ضمن سعينا ليكون عملاؤنا الأكثر تميزا وبما يثري التجربة المصرفية التي يحصلون عليها».
وأشار العثمان إلى أن زيادة قيمة جوائز حساب الجوهرة تعكس استراتيجية الوطني الرامية إلى حصول العملاء على تجربة مصرفية شاملة تتضمن مكافآت استثنائية إلى جانب خدمات ومنتجات مصرفية مميزة.
وأضاف: «يعد حساب الجوهرة وسيلة مهمة للربح والادخار والتخطيط للمستقبل لكل أفراد العائلة، إضافة إلى دعم الحساب جهود الوطني الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الادخار وتعزيز الشمول المالي».
وأكد على أن كل ما يقدمه الوطني من خدمات وحلول دفع يستند إلى تواصل مستمر مع العملاء للتعرف على احتياجاتهم، وإجراء دراسات دقيقة باستخدام أدوات تحليلية واستطلاعات لآراء العملاء.
ويمكن فتح حساب الجوهرة بكل سهولة من خلال خدمة الوطني عبر الإنترنت وخدمة الوطني عبر الموبايل للعملاء الحاليين أو من خلال زيارة أقرب فروع بنك الكويت الوطني.
ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب الجوهرة 400 دينار والحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن الاحتفاظ به لكل عميل هو 500 ألف دينار في جميع حسابات الجوهرة. وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، تتضاعف فرص الفوز مقابل كل 50 دينارا في الحساب.

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