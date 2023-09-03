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جيب وجيب جامبوري تحتفلان بـ 70 عاما لانطلاق روبيكون تريل

9/3/2023 11:02:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحتفل علامة جيب التجارية وجيب جامبوري هذا الصيف بمرور 70 عاما على انطلاق المغامرة الشيقة على الطرق الوعرة، فمنذ العام 1953، أصبح مسار «روبيكون تريل»، المعروف بأنه أحد أصعب المسارات على الطرق الوعرة في العالم، رمزا لأسلوب الحياة المليء بالمغامرات على الطرق الوعرة لمجتمع عملاء جيب وسيارات الدفع الرباعي.
وهذا الصيف، احتفل 450 من عشاق سيارات جيب وعائلاتهم وأصدقائهم، الذين يقودون حوالي 125 سيارة جيب رانجلر وجلاديتور، بذكرى مرور 7 عقود على انطلاق فعاليات روبيكون تريل من خلال عيش مغامرة الأحلام على الطرق الوعرة، مع إظهار أن سيارات جيب الخاصة بهم يمكنها التعامل مع المستحيل وإعادتهم إلى المنزل.
وفي هذا السياق، قال جيم موريسون، نائب الرئيس الأول ورئيس علامة جيب التجارية في أميركا الشمالية: «على مدى أكثر من 80 عاما، ساهم مجتمع عملاء جيب في إثراء علامة جيب التجارية، وعلى مدى 70 عاما من تلك السنوات، كانوا يرون مسار روبيكون واحدا من أصعب المسارات على الطرق الوعرة في العالم، وقد كان ولايزال، بفضل جمال تضاريسه الطبيعية».
وأضاف: «يعتبر التغلب على مسار روبيكون تريل دليلا على أن سيارات جيب يمكنها حرفيا السير في أي مكان والقيام بأي شيء، ليؤكد ذلك مدى ارتقاء سيارات جيب 4xe بقدراتها إلى مستوى غير مسبوق، مع إبراز جهود الشركة لتجاوز القيود وتطوير الجيل التالي من سيارات 4xe الكهربائية التي يمكنها بلا شك التغلب على ما يبدو مستحيلا».
ويقع مسار روبيكون تريل الشهير في شمال كاليفورنيا بالقرب من بحيرة تاهو في جبال سييرا نيفادا، ويمتد على مسافة 22 ميلا تقريبا من أصعب التضاريس على الطرق الوعرة على هذا الكوكب، وهي التضاريس التي تم تصميم وبناء سيارات جيب ذات الدفع الرباعي للتغلب عليها.
وتغطي فعاليات جيب جامبوري 17.5 ميلا من أصعب التضاريس أثناء جولاتها. وتتراوح الارتفاعات خلال المسار من حوالي 5.400 قدم إلى أكثر من 7.000 قدم (حوالي 1.646 مترا إلى أكثر من 2.134 مترا). واليوم، يشتهر مسار روبيكون تريل على نطاق واسع بأنه أصعب الطرق الوعرة في الولايات المتحدة.
من جانبه، قال بيرس أوملوف، الرئيس والمدير التنفيذي لجيب جامبوري: «في العام 1953، عندما نظم مارك سميث أول فعالية لجيب جامبوري على الإطلاق بحضور 55 سيارة ويليز، وعبر معهم جبال سييرا نيفادا عبر مسار روبيكون تريل، كان ذلك بمنزلة انطلاقة فعاليات الطرق الوعرة».
وأضاف: «في العام التالي، شاركت شركة ويليز موتورز المصنعة لسيارات جيب آنذاك - في هذه المغامرة، وأصبحت فعاليات جيب جامبوري تقليدا على الطرق الوعرة منذ ذلك الحين، ومازالت تنمو وتتوسع كل عام. وشهدنا مؤخرا ارتفاعا كبيرا في الاهتمام بهذه الفعاليات، لاسيما بعد جائحة كوفيد-19».
وقد استخدم مهندسو جيب منذ فترة طويلة مسار روبيكون تريل لتطوير واختبار سيارات SUV الفائقة، بما في ذلك جيب رانجلر. لقد أحدثت سيارة رانجلر روبيكون، التي تحمل اسم مسار روبيكون تريل الأسطوري، نقلة نوعية في صناعة السيارات في صيف العام 2002.

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