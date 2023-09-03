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سلطان والوطني يقدمان مكافآت مشتركة لعملائهما

9/3/2023 11:02:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية (سلطان) عن إطلاق مكافآت مشتركة للعملاء بالتعاون مع بنك الكويت الوطني، بحيث يمكن لعملائها الحصول على 5% من نقاط برنامج مكافآت الوطني مع كل عملية شراء في «سلطان» بقيمة 20 دينارا أو أكثر، عند استخدام بطاقات الوطني الائتمانية أو مسبقة الدفع، في أي من مراكز «سلطان إكسبرس» أو «سلطان» المتواجدة في العديلية وسلوى والجابرية والكوت مول وسوق شرق والسالمية.
ويستفيد من هذه المبادرة أيضا عملاء «سلطان» المشتركون ببرنامج الولاء «كنزي» من «سلطان»، حيث سيحصلون على «كوينز» إضافية عند استخدام بطاقات الوطني الائتمانية أو البطاقات مسبقة الدفع.
وفي هذا السياق، قال مدير الشراكات في شركة سلطان عبدالله الشنفا: «يسعدنا أن نتعاون مع برنامج مكافآت البنك الوطني وأن نوفر عروضا مميزة لعملائنا المشتركين وتمكينهم من زيادة مكافآتهم مع كل عملية شراء، فهدفنا دائما هو توفير تجربة تسوق غير مسبوقة ومزايا حصرية وعروض دائمة تجعلنا الخيار الأمثل دائما من حيث تجربة التسوق، والأسعار التنافسية، وجودة المنتجات وتنوعها».
من جهتها، قالت رئيسة العلاقات التجارية في بنك الكويت الوطني شوق العلي: «برنامج مكافآت الوطني هو أكبر برنامج مكافآت في الكويت، حيث يتضمن أكثر من 900 محل تجاري. ونحن سعداء اليوم بانضمام سلطان إلى برنامجنا الرائد، هذا الاسم العريق في قطاع البيع بالتجزئة في الكويت. وإننا على ثقة بأن عملاءنا يتطلعون إلى استخدام بطاقات الوطني في أسواق سلطان المنتشرة في الكويت».
ويقدم برنامج الولاء «كنزي» من «سلطان» عروضا خاصة للعملاء المشتركين عند شرائهم من خلال الأفرع أو عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق «سلطان»، منها استبدال «الكوينز» لدفع قيمة مشترياتهم، وعروض ومكافآت مصممة خصيصا لهم تناسب احتياجاتهم ونمط حياتهم، بالإضافة إلى ذلك يمكن للعملاء استبدال «الكوينز» واستخدامها بشكل فوري والاستفادة من عروض توفيرية قيمة.

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