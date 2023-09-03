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التجاري يعلن فائزي حساب You

9/3/2023 11:02:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجــــرى البنـــك التجاري السحب على حساب «YOU» أمس في مبنى البنك الرئيسي، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة منصور الظفيري، وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وجاءت نتيجة السحب بفوز منيرة مساعد شاكر مناحي، وخالد نايف الماجدي، بجائزة قيمتها 250 دينارا لكل منهما.
ومن المعروف أن حساب «YOU» هو حساب مخصص لفئة الشباب الذين يحولون المكافأة الاجتماعية الشهرية إلى البنك التجاري، حيث تتاح لهم الفرصة للاستفادة من مميزات عديدة عند فتحهم الحساب بقيمة 10 دنانير فقط، والحصول على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا عند تحويل المكافأة الاجتماعية إلى التجاري.
وذلك بالإضافة إلى فرص لدخول السحوبات الشهرية للفوز بجوائز قيمة، إلى جانب الحصول على بطاقة مسبقة الدفع مجانية للسنة الأولى للعملاء الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، فضلا عن الاستفادة من الخصومات والعروض الترويجية على مدار العام، حيث سيحصل العملاء الجدد على فرصتين للدخول في السحب الشهري للفوز بجائزة نقدية بقيمة 250 دينارا.

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