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التجاري يعلن فائزي سحوبات النجمة الأسبوعية والشهرية

9/3/2023 11:02:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجرى البنك التجاري السحب الأسبـــوعي والشهري على حساب النجمة، وقد تم إجراء السحب أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة منصـــور الظفيري، وقام البنك بتغطية السحوبــات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت نتيجة السحب بفوز أشرف حلمي بشير بشاي في سحب حساب النجمة الشهري بجائزة 20 ألف دينار، فيما فازت بشرى عادل العنزي بسحب حساب النجمة الأسبوعي بجائزة 5 آلاف دينار.
يذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1.5 مليون دينار. وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات، فمن المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط بإيداع 500 دينار ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 500 دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب.

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